Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen ce invadează omenirea: "Lumea va fi traumatizată"

Lumea se află într-o continuă schimbare, însă incertitudinile politice generate de Donald Trump, războaiele și crahul bursier nu dau pace oamenilor. Acum, cel mai bogat afacerist din lume, Elon Musk anunță un verdict înfiorător despre un fenomen, o tehnologie, inteligența artificială (AI), ce invadează omenirea. Miliardarul american dezvăluie un adevăr sumbru despre viitorul acestei tehnologii.

El spune că "lumea va fi traumatizată", nimeni nu este pregătit pentru ceea ce urmează, când inteligența artificială va inunda lumea. El compară schimbările actuale cu era pre-computer, când angajații de birou trebuiau să efectueze toate calculele manual. Potrivit lui, aceste schimbări se vor accelera doar pe măsură ce AI devine mai sofisticată, potrivit Presse Citron.

Progresele recente în domeniul inteligenței artificiale îl fac pe Elon Musk atât nervos, cât și entuziasmat. Aceasta este cu siguranță impresia pe care o avem din interviul său din podcastul lui Joe Rogan, unde șeful Tesla s-a dedat la unele dintre predicțiile sale caracteristice, multe dintre ele nefiind niciodată realitate.

Tot ce este digital - adică pur și simplu o persoană în fața unui computer - va fi revoluționat de AI cu o viteză amețitoare. Se întâmplă acum... După cum am spus, AI este un tsunami supersonic.

Deși cererea de locuri de muncă va rămâne puternică, potrivit antreprenorului, echilibrul pieței muncii va fi perturbat, așa cum s-a întâmplat adesea de-a lungul istoriei: „Orice implică manipulare fizică, cum ar fi gătitul sau agricultura, orice lucru fizic, aceste locuri de muncă vor exista mult mai mult timp."

Elon Musk nu exclude un scenariu catastrofal, dar preferă să rămână optimist: „În cele din urmă, munca va deveni opțională datorită roboților și inteligenței artificiale. Și într-un scenariu favorabil, vom avea un venit de bază universal, ceea ce înseamnă că toată lumea va avea acces la produsele și serviciile pe care le dorește, dar vor exista multe răsturnări și traume pe parcurs."

Ca o reamintire, CEO-ul și-a făcut un obicei din a face predicții despre inteligența artificială fără a-și fundamenta cu adevărat afirmațiile. Am discutat recent despre poziția sa surprinzătoare cu privire la economii și muncă.

Surprinzător de optimist în ceea ce privește impactul acestor tehnologii, șeful xAI a explicat, printre altele: „Nu vă faceți griji cu privire la economisirea pentru pensia dvs. peste 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta."

De ce? AI va depăși „inteligența tuturor oamenilor la un loc" până în 2030. De asemenea, vor exista roboți umanoizi care îi vor depăși numeric pe oameni. Prin urmare, locurile de muncă tradiționale vor fi înlocuite treptat.

Pentru miliardar, consecințele acestor progrese înseamnă câștiguri de productivitate atât de masive încât vor depăși „ceea ce putem concepe ca abundență". Pe scurt, nu va mai fi nevoie de un venit de bază universal, deoarece fiecare ființă umană va avea un „venit de bază universal care îi va permite să obțină tot ce își dorește" în viitor.