China trimite mii de bărci de pescuit în largul coastelor Japoniei care se pot transforma oricând în arme plutitoare!

Mii de nave de pescuit chineze au apărut în formațiuni foarte strânse în apropierea apelor administrate de Japonia, potrivit imaginilor din satelit publicate pe 12 februarie. Această dispunere neobișnuit de apropiată a ambarcațiunilor, atipică pentru activități de pescuit, ridică semne de întrebare cu privire la scopul lor.

Navele, cu steagul chinez arborat la bord, au fost observate în timpul trecerilor repetate ale sateliților peste Marea Chinei de Est la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Analiștii citați în presa regională spun că densitatea și imobilitatea relativă a navelor diferă de valurile sezoniere de pescuit obișnuite. Oficialii japonezi nu au atribuit public aceste desfășurări unei directive oficiale a statului, dar au descris amploarea acestora ca fiind neobișnuită. Apele implicate includ zone din jurul Insulelor Senkaku, administrate de Tokyo, dar revendicate de Beijing - un punct de tensiune maritimă de mai bine de un deceniu.

Potrivit imaginilor din satelit analizate, navele sunt poziționate în grupuri coordonate, foarte strânse, mai degrabă decât în grupuri dispersate asociate cu pescuitul comercial. Aceste nave se întind pe secțiuni largi de ape disputate. Oficialii japonezi au spus, potrivit revistei Nikkei Asia, că tiparele și amploarea acestor operațiuni diferă de anii precedenți. În mai puțin de 24 de ore de la publicarea imaginilor, autoritățile japoneze au confiscat o navă de pescuit chineză suspectată de încălcarea legislației japoneze privind pescuitul după ce aceasta a intrat în apele teritoriale japoneze. Căpitanul a fost reținut pentru interogatoriu.

Capturarea navei de pescuit chineze a marcat prima reținere public confirmată legată de aceste bărci grupate. Paza de coastă a Japoniei și aeronavele de patrulare au monitorizat grupurile de nave și au emis avertizări radio când navele s-au apropiat de apele teritoriale. Paza de coastă nu a furnizat un număr total al navelor străine, dar a descris activitatea ca fiind de mare amploare. Legislația japoneză în domeniul pescuitului permite reținerea navelor străine care operează fără autorizație în apele teritoriale. În ultimul deceniu, au fost luate măsuri legale în mod intermitent, implicând de obicei un număr mai mic de nave. Episodul actual diferă ca amploare, fiind vorba de mii de nave vizibile pe imaginile din satelit.

China și Japonia sunt angajate într-un dispută persistenta asupra suveranității apelor și insulelor din Marea Chinei de Est, în special în jurul Insulelor Senkaku/Diaoyu, administrate de Japonia, dar revendicate de Beijing. Potrivit Asia Times, chinezii folosesc flotile de pescuit coordonate ca parte a unui arsenal neconvențional de influență maritimă. Strategia are rolul de a crea prezență persistentă în ape disputate fără a escalada direct spre un conflict militar deschis. Prin transformarea a sute de mii de nave de pescuit în arme, alături de Marina Chineză (PLAN) și Paza de Coastă (CCG), Beijingul a dezvoltat o strategie de miliție în „zona gri" care amenință să blocheze forțele navale americane și aliate în cazul izbucnirii unui conflict în Marea Chinei de Sud sau al unei situații de urgență în Taiwan.