Valérie Pécresse, nașterea unui lider: "Dreapta s-a întors!"

Ultima rundă a congresului LR din această sâmbătă, 4 decembrie 2021, rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea de către membrii LR a candidatului lor la prezidențiale: Valerie Pécresse a câștigat, fără surpriză de această dată, adunând 69 326 de voturi (60,95%) față de 44 412 voturi (39,05%) ale concurentului său Eric Ciotti. Christian Jacob a fost cel care a anunțat rezultatul cu puțin înainte de ora 14.30, într-un climat de puternică euforie.



Timpul dintre două runde a fost foarte scurt (seara zilei de 2 decembrie 2021). Valérie Pécresse a primit sprijinul tuturor candidaților ratați, Xavier Bertrand, Michel Barnier și Philippe Juvin, precum și al lui Jean-François Copé. Au avut loc două dezbateri televizate improvizate, la LCI la ora 21.00 și la BFM-TV la ora 22.00. Éric Ciotti a făcut campanie până la sfârșit, insistând asupra diferenței de strategie dintre cei doi candidați: el vrea să adune alegătorii de dreapta și de ultra-dreapta, în timp ce Valérie Pécresse vrea să adune alegătorii de centru-dreapta și de dreapta.



Strategia lui Valérie Pécresse este câștigătoare în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar strategia lui Éric Ciotti este mai eficientă pentru primul tur, unde adevărații concurenți ai candidatului LR nu sunt Emmanuel Macron, ci Éric Zemmour și Marine Le Pen.



Chiar dacă Valérie Pécresse nu a obținut totalul aritmetic al susținerii sale (ar fi trebuit să aibă în jur de 74%), în ciuda unui foarte ușor excedent de participare, victoria ei este clară, limpede și cel mai fericit părea chiar Éric Ciotti, cel mai zâmbitor, fericit al acestui congres care, în ciuda înfrângerii sale, a arătat că era acum recunoscut printre cei mai importanți lideri ai partidului.



Valérie Pécresse a decis să nu facă precum François Fillon în noiembrie 2016, care s-a odihnit până în ianuarie. Ea a anunțat că se va întoarce la luptă la sfârșitul weekendului, va avea o întâlnire în patria lui Éric Ciotti, lângă Nisa, luni, 6 decembrie 2021, și apoi va participa la întâlnirea planificată de mult timp la Paris, sâmbătă, 11 decembrie 2021, cu diferența că aceasta nu ar trebui să aibă loc la centrul de expoziții Porte de Versailles din cauza covid-19, ci poate prin videoconferință, ceea ce ar fi foarte diferit. Mai mult, chiar dacă legea nu o obligă să facă acest lucru, Valérie Pécresse a cerut și a impus deținerea și controlul permisului sanitar în toate reuniunile sale, refuzând să fie o sursă de contaminare, probabil o aluzie la Éric Zemmour care va aduna mii de adepți la Villepinte pe 5 decembrie 2021, fără nicio protecție sanitară (probabil că a doua zi, guvernul va restabili principiul unui gabarit în locuri închise)



Valérie Pécresse putea fi considerată o profesionistă, cu un director de campanie foarte experimentat și puternic din punct de vedere intelectual, Patrick Stefanini, în timp ce Éric Ciotti era un mic meseriaș, care își făcea programul și comunicarea, fără a beneficia de avantajele unei companii mari. Valérie Pécresse a folosit o reprezentare grafică pentru campania sa internă care ar putea fi comparată cu o nouă Marianne de la République. În mod similar, unul este tehnocratul și celălalt militantul care nu a fost construit cu adevărat pe teren.



Nu există un echivalent al acestei primare pe scena politică franceză. Cu un spirit foarte colectiv, Éric Ciotti va fi, evident, în spatele lui Valérie Pécresse, fără nicio amărăciune și cu dinamismul său. Michel Barnier și Xavier Bertrand vor face și ei campanie pentru Valérie Pécresse, chiar dacă eșecul lor este mult mai amar, mai ales pentru Xavier Bertrand, care ar fi trebuit să accepte principiul unei primare deschise, ceea ce l-ar fi avantajat foarte mult.



Dar în această procedură care duce la ce au visat mai bine republicanii, trebuie lăudat, desigur, Christian Jacob și talentul său incontestabil de negociator experimentat: în urmă cu trei luni, nu se putea imagina un asemenea succes, se preconiza chiar și ce era mai rău cu doi candidați din dreapta republicană. Toată lumea a câștigat, pentru că, în final, sinteza a fost cea care a câștigat: a câștigat cea mai moderată candidată, Valérie Pécresse, dar pe programul cel mai de dreapta, deoarece cei cinci candidați au supralicitat unul față de celălalt pe probleme de securitate.

Gérard Larcher a fost prezent la momentul rezultatului. El nu a dorit să ia partea cuiva pentru a asigura succesiunea în cazul unui dezastru politic (de exemplu, o divizare profundă a partidului). În cele din urmă, candidatul său favorit a fost probabil cel care a câștigat în cele mai bune condiții, cu unitatea recuperată. În cele din urmă, este probabil candidatul inimii sale cel care a câștigat în cele mai bune condiții, cu unitatea regăsită. Absent și după ce l-a felicitat slab pe învingător pe Twitter, Laurent Wauquiez are motive să regrete renunțarea sa la a fi candidat: este probabil adevăratul perdant, alături de Xavier Bertrand, al acestui "congres pentru Franța", pentru că dacă ar fi candidat, în cadrul acestei primare închise, ar fi avut toate șansele, dată fiind victoria tezelor cele mai de dreapta și rețelele sale de militanți foarte structurați.



Acum se pune întrebarea cum va decurge campania. Aproape toți candidații au fost identificați, cu excepția celui principal, președintele Republicii, a cărui candidatură pare aproape sigură. Jurnaliștii vor întotdeauna să se bazeze pe sondaje, dar sondajele sunt doar consecințele faptelor politice. Ele nu le prefigurează. Or, nominalizarea lui Valérie Pécresse este un fapt politic important care pune totul sub semnul întrebării la dreapta (și chiar la stânga).



Va reuși Valérie Pécresse să recupereze voturile pierdute de susținătorii LR care s-au alăturat lui Emmanuel Macron? Poate, dar cu condiția să renunțe la programul ei de extremă dreapta. Valérie Pécresse, cu același program, este capabilă, pe de altă parte, să convingă oamenii că, cu ea, dreapta musculoasă poate reveni la putere, dar fără ultraj și cu valori republicane.



În cele din urmă, așa cum a subliniat în discursul său de acceptare, da, a fost nevoie de îndrăzneală pentru a alege o femeie drept candidat la președinție. Pentru a nu-i lăsa lui Marine Le Pen monopolul acestei caracteristici, împărtășită și de Anne Hidalgo și Nathalie Arthaud, dar este puțin probabil ca ultimele două să ajungă în turul al doilea.



După părerea mea, nominalizarea lui Valérie Pécresse va da, evident, un mic impuls LR, dar probabil că transferul de voturi nu se va face de la candidatul Macron la candidata Pécresse, ci de la candidatul Zemmour la ea, pur și simplu pentru că polemistul a profitat de multe luni de zile de deșertul politic al LR. Acum că a venit momentul să fim serioși, acum că terenul este din nou ocupat de un candidat solid, cunoscut și recunoscut, rătăcirile electorale ale noilor adepți ai lui Éric Zemmour ar putea înceta, iar aceștia ar putea reveni la stână liniștiți, există acum un nou lider în LR, ceea ce nu s-a mai întâmplat din ...mai 2012!



Pentru că nu este vorba doar de alegerile prezidențiale. Pentru Valérie Pécresse va fi foarte greu să câștige în 2022, nu imposibil, dar foarte greu. În orice caz, cariera ei nu se va încheia la 24 aprilie 2022. Chiar dacă va pierde, chiar dacă va pierde în primul tur, Valérie Pécresse își va fi lăsat amprenta asupra Les Républicains și va putea păstra conducerea partidului pentru mult timp de acum încolo: vor mai fi alte competiții, alegerile legislative din iunie 2022, apoi următoarele alegeri prezidențiale din 2027, iar Valérie Pécresse va fi inevitabilă, atât pentru Matignon, cât și pentru Élysée, așa cum a fost Lionel Jospin în 1995. Să ne amintim că ea a câștigat consiliul regional Île-de-France doar după o primă încercare nefericită.



În sfârșit, să încheiem cu locuitorii din Ile-de-France care, odată cu aceste alegeri prezidențiale, văd dispărând, cel puțin pentru perioada campaniei, cei doi principali aleși ai lor: primarul Parisului și președintele Consiliului regional din Ile-de-France. Acest lucru arată că rivalitatea dintre capitală și provincie nu mai este, probabil, la fel de reală ca pe vremuri.

Sylvain Rakotoarison