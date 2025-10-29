Republica Corporatistă România: Numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan

S-a văzut încă o dată că România este guvernată de corporații. Pentru mine aceasta este semnificația numirii Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Nu cred că a fost pusă nici pentru imagine și cu atât mai puțin pentru vreo competență specifică.

Mi s-a părut de la bun început că este ceva in spatele proiectului condus de ea, construcția spitalului de copii. Acolo unde sunt băgate corporațiile și Pro TV e ceva mai mult decât se vede. Imaginea publică a proiectului ar fi că a dat lumea bani, după modelul "dați un leu pentru Ateneu". Au fost și mulți oameni de rând care au donat pentru proiectul Oanei Gheorghiu, însă "crowdfunding", adică pe românește finanțarea de către mulțime întotdeauna însoțește și acoperă finanțarea de la corporații. Așa se întâmplă și în SUA. Pe deasupra mai intrase și Pro TV în schemă.

Desigur că era nevoie de un spital oncologic pentru copii, însă mi s-a părut că proiectul este nu doar umanitar, ci are un dedesubt politic, că bate undeva. De altfel și fondatoarea proiectului căpătase cu timpul discurs politic. Maica Tereza nu adera la campanii pentru schimbarea guvernatorului din Calcutta.

S-au mai întâmplat asemenea lucruri. Când l-au adus în țară pe Vlad Voiculescu să îi facă statură politică, au intrat vreo 6 milioane euro în contul fundației sale umanitare, proveniți de la corporații. Inevitabil, și proiectul său era destinat unei probleme sociale, parcă tot ceva cu copii. Însă înființați voi, dragi prieteni, o asociație umanitară, trimiteți cereri de sponsorizare la corporații și așteptați să vă intre banii cu care să finanțați activitatea.

Cea mai prodigioasă activitate umanitară și caritabilă din România este a preotului ortodox Dan Damaschin de la Iași, care are în grijă 10.000 de copii și face multe alte fapte de milostenie creștinească. Acest preot minunat, care strânge comori în Ceruri, a construit zeci de case pentru familiile sărmane, îmbrăcă iarna mii de copiii, vara îi duce la mare, ține la școală copiii care vor să învețe carte și adăpostește femei aflate în dificultate. Nu am auzit să îi fi băgat corporațiile milioane în conturi. Activitatea minunatului preot este susținută de creștini, lună de lună, fiecare cu ce poate, cu un bănuț, niște hăinuțe, o sticlă de untdelemn sau o cutie de macaroane.

George Scarlat