ILFOV | Tradiții și voie bună, în Berceni

Comuna Berceni a fost zilele trecute locul unde tradițiile s-au împletit cu bucuria oamenilor de a fi împreună. Localitatea ilfoveană s-a transformat într-un adevărat centru al veseliei și al meșteșugurilor populare, găzduind evenimentul cultural „Tradiții vii în Berceni”.

Timp de două zile pline de culoare, vizitatorii au putut descoperi ateliere de olărit, sculptură, croșetat, împletit din răchită sau confecționare de bijuterii handmade. Fără doar și poate, au văzut meșteșuguri care spun povești despre răbdare, pricepere și iubire pentru tradiție.

Evenimentul a cuprins 10 ateliere de artizanat, la care s-au înscris 150 de copii din Berceni, și o serie de evenimente care să contribuie la valorificarea patrimoniului cultural material prin activități interdisciplinare. Localitatea a adus laolaltă meșteșugari, artizani, dansatori și muzicieni, cu scopul de a promova tradițiile populare pentru noile generații.

,, Au fost după-amieze pline de originalitate și distracție, creându-se o adevărată punte între generații. Spectacolele unesc oamenii și ajută la consolidarea comunităților.”, au transmis reprezentanții Centrului Județean pentru Cultură Ilfov.

Pe scenă au urcat artiști îndrăgiți și ansambluri de suflet, printre care „Doina Ilfovului” din Buftea, Muzicuțele din Berceni, copiii talentați de la Academia Music Art Studio, coordonați cu pasiune de profesoara Daniela Iordănescu, precum și alți artiști. Muzica, dansul și zâmbetele celor mici au adus o energie specială, transformând serile într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în parteneriat cu Primăria Comunei Berceni.

„Tradiții vii în Berceni” a reușit să adune laolaltă oameni de toate vârstele, uniți de dorința de a păstra vii obiceiurile și valorile care definesc sufletul satului românesc. Au fost două zile în care s-a cântat, s-a dansat, s-a creat și, mai ales, s-a simțit bucuria de a fi parte dintr-o comunitate frumoasă.

Evenimentele și activitățile care păstrează tradiția și moștenirea culturală a județului Ilfov, care au rolul de a educa tinerele generații și de a promova valorile autentice, sunt realizate de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în colaborare cu centrele culturale ilfovene. Eforturile CJCPCT Ilfov de a păstra și transmite mai departe moștenirea culturală a județului Ilfov reprezintă o investiție în viitorul unei comunități conectate la rădăcinile sale.