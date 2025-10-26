Vladimir Putin anunţă că testele pentru cea mai puternică armă construită vreodată au fost încheiate

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică" cu o rază de acţiune de până la 14.000 km.

„Testele decisive sunt acum finalizate", a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari. El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate" ruse.

În timpul ultimului test din 21 octombrie, racheta Burevestnik a petrecut "aproximativ 15 ore" în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că "aceasta nu este o limită" pentru această armă.

"Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanţă", a declarat el. Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, despre care a spus că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.