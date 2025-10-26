Vladimir Putin anunţă că testele pentru cea mai puternică armă construită vreodată au fost încheiate

Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Vladimir Putin anunţă că testele pentru cea mai puternică armă construită vreodată au fost încheiate

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică" cu o rază de acţiune de până la 14.000 km.

„Testele decisive sunt acum finalizate", a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari. El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate" ruse.

În timpul ultimului test din 21 octombrie, racheta Burevestnik a petrecut "aproximativ 15 ore" în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că "aceasta nu este o limită" pentru această armă.

"Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanţă", a declarat el. Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, despre care a spus că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Vladimir Putin anunţă că testele pentru cea mai puternică armă construită vreodată au fost încheiate

Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică" cu o rază de acţiune de până la 14.000 km.

„Testele decisive sunt acum finalizate", a declarat Putin într-un videoclip difuzat de Kremlin, în cadrul unei reuniuni cu oficiali militari. El a ordonat să se înceapă „pregătirea infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestui armament în cadrul forţelor armate" ruse.

În timpul ultimului test din 21 octombrie, racheta Burevestnik a petrecut "aproximativ 15 ore" în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că "aceasta nu este o limită" pentru această armă.

"Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanţă", a declarat el. Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, despre care a spus că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE