Rareș Bogdan după retragerea trupelor SUA: Să nu fim duplicitari. Relația cu America se construiește. America este vitală pentru România
Postat la: 29.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rareș Bogdan a subliniat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că America a fost și rămâne esențială pentru România, nu doar istoric, ci și ca model de libertate și putere națională. El a atras atenția asupra deciziei recente de relocare a 800 de militari americani, precizând că aceasta trebuie explicată clar și transparent cetățenilor pentru a evita panică și dezinformarea.
"America a fost și este vitală pentru România. Nu doar pentru că Marea Unire a românilor n-ar fi fost posibilă dacă președintele Woodrow Wilson nu credea în autodeterminarea națiunilor, așa cum a afirmat în ianuarie 1918 în Congres, când a expus viziunea administrației SUA asupra sfârșitului Primului Război Mondial.
Ci pentru că avem de învățat de la această mândră Americă faptul că puterea unei națiuni are o componentă psihologică fără de care un cățel nu devine câine, iar o șurubelniță nu se transformă în armă: libertatea. Căci asta este artileria grea a simțirii americane, nava amiral a sufletului SUA. Nu rachetele, nici pragmatismul, hamburgerii sau filmele cu final fericit. Ci îndrăzneala de a fi liber să-ți imaginezi că ziua de mâine aduce soluția.
Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste. Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, în dulcele stil dâmbovițean. În țara noastră rămân circa 1000 de militari, restul vor ajuta la consolidarea părții nordice a flancului estic al NATO, pentru a sprijini Polonia, Țările Baltice și Ucraina. Decizia a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci trebuie explicată de urgență cetățenilor români de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe. Transparență și informație curată.
Este crucial a oamenii să nu se panicheze, pentru că momentul va fi speculat la maxim, vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei. Viața trebuie să continue fără teamă, iar un climat tulbure nu este un teren propice pentru investitori. Să ne păstrăm calmul și rațiunea, însă să oferim deschidere și transparență față de cetățeanul român, tocmai pentru a nu fi lăsat pradă dezinformărilor, atacurilor hibride. România chiar este un partener de încredere, un partener strategic, Marea Neagră, cu tot ce înseamnă ea, a rămas o prioritate pentru SUA, UE și NATO, iar bazele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, Divizia 101 Aeroportată Task Force Strike nu sunt povești", spune Rareș Bogdan.
Bogdan a insistat că România trebuie să mențină relații solide și sincere cu SUA, să nu fie duplicitară, iar cooperarea cu americanii se construiește continuu, bazându-se pe respect și angajamente reciproce. El a amintit că sprijinul american și aderarea la NATO au făcut România mai sigură și că stabilitatea țării este crucială pentru securitatea Europei de Est.
"Să nu dormim, însă, să nu ne culcăm pe-o ureche, să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani. Să nu fim duplicitari! Relația cu America se construiește. Am învățat asta nu ca vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe (AFET) a Parlamentului European și membru al delegației UE-SUA.
Ci în timp, citind, ascultând, văzând. Totul începe cu o strângere de mână, un zâmbet pe care americanul ți-l oferă la pachet cu un mesaj subliminal: să ne respectăm și avem o bază de plecare! Dar se construiește mereu. SUA te vrea aliat, spre deosebire de Federația Rusă, care nu recunoaște decât slugile. Iar noi, românii, n-am avut niciodată sentimentul că suntem desconsiderați, mai ales că am crescut, multe generații, cu Vocea Americii și Radio Europa Liberă. Nu degeaba punea Securitatea asasini pe urmele vocilor pe care le adoram, sub care ne adăposteam ca într-un buncăr în plină tornadă! În comunism nu aveam voie să gândim singuri, ne era interzisă libertatea, iar pentru cuvinte precum „capitalism", „piață liberă", „concurență" - materii la care SUA excelează - te puteai trezi în cătușe.
Pe 23 noiembrie 2002, la începutul discursului președintelui George W. Bush la București în Piața Revoluției, pe cer a apărut un curcubeu. „Dumnezeu ne zâmbește azi", a spus cel mai puternic om al planetei. Și a continuat: „Salutăm România în NATO. Invitația NATO de a adera a fost, de asemenea, un vot de încredere că veți continua munca grea de reformă politică, economică și militară. Și, pe măsură ce o veți face, veți avea parteneri în toate națiunile din NATO. Promisiunile Alianței noastre sunt sacre, iar noi ne vom respecta angajamentele față de toate națiunile care ni se alătură. Dacă vreun pericol va amenința România - dacă vreo națiune va amenința România, Statele Unite ale Americii și NATO vor fi alături de voi.
În calitate de aliat NATO, puteți avea această încredere: Nimeni nu va putea să vă ia libertatea țării dumneavoastră. Aderarea la NATO va face ca România să fie mai sigură, iar România va contribui la forța Alianței NATO în timp ce ne confruntăm cu noi pericole fără precedent".
Administrația americană cunoaște geografie și știe că fără o Românie puternică și stabilă, Europa de Est cade, iar rușii se mută pe Carpați. Nu degeaba avem pe teritoriu o parte grea a scutului antirachetă. Deja există avanposturi periculoase în UE, deci un prieten ca România este diamant. Acest parteneriat poate fi pulverizat doar de către noi", continuă acesta.
În final, a subliniat că noua administrație americană, condusă de Donald Trump și J.D. Vance, trebuie respectată și abordată pragmatic, pentru a continua parteneriatul strategic.
"Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă. Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați. Unii visează încă la octombrie 2024 și momentele legate de Kamala Harris și Joe Biden, dar acel joc s-a terminat. Trebuie lucrat cu administrația republicană. Deci acționați!", a fost mesajul lui Rareș Bogdan pe Facebook.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandalul OUG 52 se încheie cu o victorie pentru PSD - Guvernul modifică ordonanța contestată de primari
Guvernul Romaniei a aprobat luni modificari importante la Ordonanța de Urgența nr. 52/2025, actul normativ care a genera ...
-
Unde duce politica de tip bielă-manivelă a PNL cu USR: Dezastrul de proporții al României. Deja am pierdut o mare parte din fondurile PNRR și mai urmează
Romania, care se lupta sa majoreze veniturile la buget și sa iși reduca deficitul bugetar excesiv și datoria publica in ...
-
Ilie "Sărăcie" Bolojan vrea să impună o taxă mascată în premieră mondială - Cine sunt românii care o vor plăti ca fraierii
Romania ar deveni prima tara din lume care impune un control guvernamental si o taxa mascata asupra echipamentelor energ ...
-
Asasinul economic Ciolacu - autorul celui mai mare deficit din UE și a celei mai mari inflatii: "Problema Guvernului este un deficit de empatie care va duce la o criză socială"
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, artizanul celui mai mare deficit bugetar din UE, a afirmat sambata ca marea problema ...
-
Se digitalizează cu adevărat ANAF sau doar pe hârtie? Alexandru Nazare iese la atac după criticile Olguței Vasilescu
ANAF dispune in prezent de un software avansat care integreaza 11 baze de date și utilizeaza inteligența artificiala, a ...
-
Conflict de interese la vârful Ministerului Culturii: ministrul care contestă o instituție pe care o conduce
András István Demeter, actualul ministru al Culturii, se afla intr-o situație de conflict de interese evid ...
-
Prostia la putere! Robert Negoiță le răspunde locuitorilor îngrijorați că a construit drumuri peste magistrale de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră"
Robert Negoița le-a reproșat cetațenilor care i-au pus intrebari despre dezvaluiri facute de Recorder despre acele drumu ...
-
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu s-au pozitionat impotriva lui Ilie Bolojan pe temele majore ale reformei
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut, miercuri, cea mai dura declarație de pana acum la adresa premier ...
-
Nebunie: Grindeanu se ceartă cu Ceaușescu supărat că acesta primește o pensie de "doar" 10.000 de euro
Fostul judecator CCR Petre Lazaroiu a laudat decizia curții ce declara legea pensiilor speciale ale magistraților necons ...
-
Rareș Bogdan, avertisment inclusiv pentru Ursula von der Leyen: Să priceapă că nu sunt trimișii lui Dumnezeu!
Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, trage un puternic semnal de alarma in Parlamentul European, la dezbaterile privind ...
-
Ucraina închide mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească
Mai multe licee cu predare in limba romana din regiunea Cernauti vor fi inchise incepand cu 1 septembrie 2027, ca urmare ...
-
Candidat "surpriză" la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
Alegerile pentru Primaria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie, iar analizele politice releva mai multe scena ...
-
Kovesi la SRI? Ce spune Nicușor Dan despre acest scenariu
Președintele Nicușor Dan a declarat ca nu a luat in calcul „pana in momentul asta" o eventuala propunere a Laurei ...
-
CCR a lăsat o portiță ca Bolojan să nu demisioneze: "Guvernul poate relua demersul privind pensiile magistraților, ceea ce este o necesitate!"
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, dupa ce CCR a motivat decizia referitoare la pensiile magistraților. „Am luat ...
-
George Simion spune că AUR ar putea face coaliție de guvernare cu PSD. Îl vrea ca premier pe Călin Georgescu
George Simion, președintele AUR, a declarat ca partidul sau ar susține un guvern cu PSD, daca acesta ar fi condus de Cal ...
-
Ilie Bolojan se pregătește varianta demisiei în contextul deciziei CCR: Surse politice spun că forțează o candidatură la Primăria Capitalei
Premierul Ilie Bolojan așteapta cu sufletul la gura decizia Curții Constituționale privitoare la pensiile speciale ale m ...
-
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Fostul candidat la președinția României nu s-a sfiit să-i arate cu degetul
Calin Georgescu, fost candidat independent in cadrul alegerilor prezidențiale organizate anul trecut, trimis in judecata ...
-
Premierul Ilie Bolojan l-a ironizat pe șeful ANAF: "Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm"
Premierul Ilie Bolojan a declarat ca noi nu cu gemul din bucatarie trebuie sa ne luptam, ci cu evaziunea fiscala, cu fra ...
-
Șeful ANAF revine și spune că nu vrea să fiscalizeze gemul făcut în casă
Președintele ANAF Adrian Nica a revenit, vineri, cu precizari legate de reacțiile aparute in spațiul public, dupa ce a a ...
-
Cât cheltuie senatorii pe deplasări - Cele mai scumpe plecări în 2025
Potrivit unui raspuns primit de stiripesurse.ro de la Biroul de Presa al Senatului, cele mai scumpe deplasari au fost fa ...
-
Alexandru Nazare, întâlnire la Washington cu reprezentantul lui Trump, Paolo Zampolli, şi Trezorierul SUA
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca a avut primele discutii oficiale la Wa ...
-
Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec"
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre viitoarea Strategie de Securitate Naționala, care va aborda doua probleme impor ...
-
Alexandru Nazare anunță că ne-a trecut glonțul pe la ureche: „În iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate pentru 2026"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a declarat, dupa reuniunea ECOFIN, ca Romania a depasit pericolul suspendarii fo ...
-
În complicitate cu Fondul Proprietatea, ministrul USR Radu Miruță pregătește schimbarea conducerii Societății Naționale a Sării. Măsura este in detrimentul interesului national
Surse apropiate Ministerului Economiei confirma existența unei ințelegeri intre ministrul USR Radu Miruța și un reprezen ...
-
Expert România-UK: "România este o colonie modernă pentru Europa care își dă resursele la prețuri mult prea mici"
Felicia Akkaya, președinte al Camerei de Comerț și Industrie Romania - Marea Britanie, a declarat intr-un interviu la Br ...
-
Bancul tăios spus de Boc la congresul UDMR: „De ce se fac alegeri din patru în patru ani?"
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, 10 octombrie, la congresul UDMR, ca a aflat de la romani ...
-
Liviu Dragnea vorbește despre un plan diabolic pentru acapararea României: Asta faci când vrei să preiei controlul unei țări
Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, susține ca este in plina desfașurare un plan de acaparare al Romaniei. El arata ca exis ...
-
Autoturismele cu minimum 4 persoane vor circula și pe benzile transportului în comun. Plus inca doua proiecte pentru fluidizarea traficului ale lui Dan Cristian Popescu
Facilitatea este prevazuta intr-un proiect depus la Secretariatul Primariei Capitalei. Proiectul propune ca pe benzile s ...
-
Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
În 2025, parlamentarii nu se pot plange de condiții grele de munca. Un parlamentar roman costa bugetul național in ...
-
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Când se va da votul final
Procedura privind ridicarea imunitații eurodeputatei Diana Șoșoaca a fost declanșata oficial, dupa anunțul facut in plen ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu