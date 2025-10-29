Cum funcționează noile reguli de pensionare: ce perioade fără contribuții sunt recunoscute și cum pot influența vârsta de retragere

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, sistemul public de pensii a suferit modificări importante. Documentul, aplicabil din 1 septembrie 2024, aduce clarificări esențiale legate de perioadele necontributive - acele intervale de timp în care oamenii nu au plătit contribuții, dar care, prin reglementări speciale, sunt totuși recunoscute la calculul vechimii sau al stagiului de cotizare.

Conform legii, perioadele necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă sau ca stagiu de cotizare, chiar dacă nu s-au plătit contribuții la stat. Ele se aplică doar în situații prevăzute expres de legislație și nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare - stabilit la 35 de ani pentru femei și bărbați. Aceste perioade nu pot garanta obținerea pensiei dacă nu există stagiu contributiv complet, însă pot fi luate în calcul atunci când se stabilește eligibilitatea și momentul pensionării.

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi", explică Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București. Ea a subliniat că în această categorie intră inclusiv anii de studii universitare, dacă au fost urmați la zi. În aceste condiții, persoanele pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără ca pensia să fie diminuată.

Legea stabilește clar:

• Stagiul minim contributiv - 15 ani.

• Stagiul complet contributiv - 35 de ani, pentru ambele sexe.

Cei care au realizat acest stagiu și au cel puțin cinci ani suplimentari pot ieși mai devreme la pensie. Totuși, reducerea vârstei de pensionare nu se cumulează cu alte beneficii similare prevăzute de alte acte normative.

În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate, printre altele:

• anii de studii universitare la zi, absolvite cu diplomă;

• serviciul militar (inclusiv mobilizare, concentrare sau prizonierat);

• perioadele în care s-au primit indemnizații de asigurări sociale între 2001-2006;

• concediul medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (după 2005);

• concediul pentru creșterea copilului (până la 2 ani, sau 3-7 ani în cazul copilului cu handicap).

Aceste intervale nu pot fi valorificate la pensia anticipată și nu se suprapun peste alte stagii de cotizare.

Legea prevede reduceri de vârstă pentru persoanele cu handicap preexistent calității de asigurat:

• 15 ani mai devreme pentru handicap grav (cu minimum o treime din stagiu realizat);

• 10 ani pentru handicap accentuat (cu două treimi din stagiu);

• 10 ani pentru handicap mediu (dacă există stagiu complet).

Asigurații nevăzători pot primi pensie de limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă au realizat cel puțin o treime din stagiu.

Femeile care au realizat stagiul complet și au crescut minimum trei copii până la vârsta de 10 ani beneficiază de reduceri suplimentare: un an pentru trei copii și doi ani pentru patru sau mai mulți.

Pentru cei care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, legea acordă perioade suplimentare:

• 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite;

• 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale.

Aceste perioade se adaugă la stagiul contributiv și pot grăbi momentul pensionării.