Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?

Poate exista o situație care să poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Trump și Putin și orice om sănătos la cap care s-a săturat de circul uie-ukri sub oblăduirea veșnică a Marii Britanii. Ca și discuție a fost adusă pe tapet de mult hulitul Călin Georgescu. Hulit de oamenii sistemului putred și corupt până în prăsele. Sistem mafiot, cu așa zis "vârf de lance" intuitiv, mai nou, zis și eND.

Teoretic poate fi posibilă o asemenea situație. Cum? Simplu! Ne uităm atent cine a făcut posibile Acorduri de Pace în ultimii ani. În lume! Între lumi! În 10 octombrie 2025, intră în vigoare o încetare a focului în Gaza. Mare sărbătoare. Media internațională l-a numit istoric. Important nu este Acordul în sine, cât cine a dus la înfăptuirea lui. Importante întotdeauna sunt culisele în astfel de negocieri la cel mai înalt nivel. În Acordul de pace din Gaza a stat un om ce nu a deținut la acel moment nici o funcție oficială în vreunul din guvernele implicate. Omul nu era nici președinte, nici diplomat. Cu toate acestea, omul a elaborat cadrul acordului, a negociat cu 7 națiuni. A asigurat semnăturile și când acordul a fost anunțat toată lumea a aplaudat.

Numele celui ce a făcut posibil un astfel de acord este Jared Kushner. Cine este Jared Kushner și de ce? Să începem cu omul. Este ginerele lui D. Trump, căsătorit cu Ivanka. A fost Consilier Senior în primul mandat al lui Trump la Casa Albă. Administrația Trump, în primul mandat, prin Jared Kushnar, a orchestrat ceva remarcabil: Acordurile lui Abraham. Acestea au fost acordurile de pace care au normalizat relațiile între Israel și mai multe națiuni din lumea arabă: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

A fost un acord fără precedent, istoric și a făcut din Kushner un nume cunoscut la mesele de negociere în diplomația mondială. Mai ales în diplomația din Orientul Mijlociu. Cea care se pare că la această oră contează cel mai mult pe tabla de șah a lumii. Când D. Trump a părăsit funcția după primul mandat, Kushner a dispărut din viziunea publică. A fondat o firmă de investiții private numită Affinity Partners. A rămas tăcut, a rămas în afara politicii până acum. În ultimile nouă luni, Kushner a lucrat în culise la ceva mult mai mare decât Acordurile lui Abraham.

El a redactat negocierea și finalizarea unui plan de pace în 20 de puncte între Israel, Hamas și o coaliție de națiuni arabe. Și a făcut-o fără să dețină vreun titlu oficial. Fără funcție de ambasador, fără vreo funcție în cabinetul Trump, fără autoritate formală. Pe 9 octombrie 2025 când a fost semnat Acordul de Pace, Trump i-a mulțumit public lui Jared Kushner pe nume. L-a numit esențial. Îl numea de neînlocuit. A spus că "el a făcut să se întâmple".

Interesantă este întrebarea care se ridică din acest moment. Jared Kushner este un peacemaker sau un dealmaker? Ambele denumiri pot fi posibile. Pentru asta este nevoie neaparat de dovezi. Nu speculații. Fapte! Cea mai evidentă este acordul susținut de mai multe națiuni. Nu cu una, nu cu două. Majoritatea acordurilor de pace din istorie sunt bilaterale: doi actori politici, două state, două semnături. Simplu! Acest plan, însă a fost opusul simplului în diplomația mondială.

Să vedem cine sunt actorii politici implicați la nivel mondial în acest Acord:

Israel ca și actor politic principal;

Hamas, organizație militantă care controlează Gaza;

Egiptul, care acționează ca mediator principal și cel care găzduiește negocierea finală la Sharm el Sheikh;

Qatar, care oferă sprijin financiar și presiune diplomatică;

Emiratele Arabe Unite, care oferă investiții economice și legitimitate regională;

Arabia Saudită, sau "uriașul tăcut" cum i se mai spune. Nu este oficial semnatar, dar este extrem de puternică implicată în culise;

Turcia, surprinzător de cooperantă, un actor politic ce oferă credibilitatr lumii musulmane;

SUA, care supraveghează întregul proces premergător Acordului de Pace din Gaza.

Au fost opt jucători majori, opt națiuni sau entități, toate semnând pe același cadru. Aceste grupuri se urăsc reciproc la prima vedere. Hamas și Israel dușmani de zeci de ani. Turcia și Emiratele Arabe Unite, rivalizează cu Arabia Saudită și Qatar, și au dispute diplomatice de ani de zile.

Deci cum au ajuns toți la aceeași masă, de acord cu același plan? Răspunsul e: un bărbat! Jared Kushner. A călătorit între capitale, a ținut întâlniri private, a dat telefoane și în cele din urmă a elaborat un limbaj diplomatic pe care toată lumea l-a putut accepta. Totul făcut în secret! A luat ani de negocieri eșuate și le-a confirmat într-un acord obligatoriu cu multe state. Vom spune că există o mulțime de acorduri de pace care implică mai multe părți. Acordurile de Pace de la Paris aveau mai multe națiuni. Acordurile de la Camp David aveau mediatori. Dar ce a fost diferit aici? A aduce la masa negocierilor actori politici cu viziuni opuse, nu diferite, ne face să ne întrebăm în ce paradigmă politică suntem. Ce manieră de negociere diplomatică face posibilă o asemenea masă? La care cei mai aprigi "dușmani" devin "prieteni" cu semnături pe același acord? Deocamdată fără răspuns.

Credeți că nu poate fi vorba și de un Acord de la Pace ce se poate semna la București? În condițiile în care peacemaker-ul lumii, se pare la acest moment, negociază într-o manieră diplomatică fără precedent? Sau cel puțin neștiută oficial până la Kushner? Omul are afaceri imense în Balcani: Serbia, Albania etc. Gura lumii vorbește de investiții și în România.

Ultima este lovitura dată este cea de pe Wall Street, unde Fondul de investiții american Silver Lake, împreuna cu Fondul Suveran de Investiții al Arabiei Saudite, în care cumpără producătorul de jocuri video Electronic Arts. Electronic Arts are în România 850 de angajați IT. Nu e nevoie să strecurăm aici cât de importante sunt jocurile video pentru o parte a lumii arabe. Și în ce scopuri sunt folosite. Cine trebuie să știe, știu! Nu ne rămâne decât să ne întrebăm dacă Administrația Trump va fi în măsură să curețe mizeria lăsată în urmă de administrația Biden, prin instrumentul numit CIA, de la acea vreme, prin care a fost îndepărtat Călin Georgescu și a fost posibilă lovitura de stat.

Cu siguranță, un astfel de acord de pace între Trump și Putin nu se poate semna cu o administrație N.D. Este hilar chiar să-ți și imaginezi așa ceva. Ridicolul ridicat la rang de artă. Abstractă! Dar dacă, cei care au instrumentat lovitura de stat din umbră, și anume, CIA ul lui Biden, în complicitate cu birocrații nealeși din UE, sunt măturați de istorie, și pe cale de consecință, noua CIA a lui Trump face ce trebuie să facă, acest acord poate avea loc. Oare Jared Kushner a fost și la București? Sau în România? Intrebare fără răspuns. Cert. Deocamdată!

Nu uitați de frontiera pe care o are România cu Ucraina și să nu uităm că Georgescu spune despre acest Acord de Pace de la București din ianuarie 2025. Unii au luat în râs. Alții s-au aplecat pe cercetarea ideii. Ziceri despre care se știe la Casa Albă, foarte bine. Oare tăcerea administrației Trump/Vance înseamnă un nume? Jared Kushner! Peacemaker-ul ce poate repune România pe calea democrației reale?!

Zoe Dantes