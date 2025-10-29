Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?
Postat la: 29.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Poate exista o situație care să poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Trump și Putin și orice om sănătos la cap care s-a săturat de circul uie-ukri sub oblăduirea veșnică a Marii Britanii. Ca și discuție a fost adusă pe tapet de mult hulitul Călin Georgescu. Hulit de oamenii sistemului putred și corupt până în prăsele. Sistem mafiot, cu așa zis "vârf de lance" intuitiv, mai nou, zis și eND.
Teoretic poate fi posibilă o asemenea situație. Cum? Simplu! Ne uităm atent cine a făcut posibile Acorduri de Pace în ultimii ani. În lume! Între lumi! În 10 octombrie 2025, intră în vigoare o încetare a focului în Gaza. Mare sărbătoare. Media internațională l-a numit istoric. Important nu este Acordul în sine, cât cine a dus la înfăptuirea lui. Importante întotdeauna sunt culisele în astfel de negocieri la cel mai înalt nivel. În Acordul de pace din Gaza a stat un om ce nu a deținut la acel moment nici o funcție oficială în vreunul din guvernele implicate. Omul nu era nici președinte, nici diplomat. Cu toate acestea, omul a elaborat cadrul acordului, a negociat cu 7 națiuni. A asigurat semnăturile și când acordul a fost anunțat toată lumea a aplaudat.
Numele celui ce a făcut posibil un astfel de acord este Jared Kushner. Cine este Jared Kushner și de ce? Să începem cu omul. Este ginerele lui D. Trump, căsătorit cu Ivanka. A fost Consilier Senior în primul mandat al lui Trump la Casa Albă. Administrația Trump, în primul mandat, prin Jared Kushnar, a orchestrat ceva remarcabil: Acordurile lui Abraham. Acestea au fost acordurile de pace care au normalizat relațiile între Israel și mai multe națiuni din lumea arabă: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.
A fost un acord fără precedent, istoric și a făcut din Kushner un nume cunoscut la mesele de negociere în diplomația mondială. Mai ales în diplomația din Orientul Mijlociu. Cea care se pare că la această oră contează cel mai mult pe tabla de șah a lumii. Când D. Trump a părăsit funcția după primul mandat, Kushner a dispărut din viziunea publică. A fondat o firmă de investiții private numită Affinity Partners. A rămas tăcut, a rămas în afara politicii până acum. În ultimile nouă luni, Kushner a lucrat în culise la ceva mult mai mare decât Acordurile lui Abraham.
El a redactat negocierea și finalizarea unui plan de pace în 20 de puncte între Israel, Hamas și o coaliție de națiuni arabe. Și a făcut-o fără să dețină vreun titlu oficial. Fără funcție de ambasador, fără vreo funcție în cabinetul Trump, fără autoritate formală. Pe 9 octombrie 2025 când a fost semnat Acordul de Pace, Trump i-a mulțumit public lui Jared Kushner pe nume. L-a numit esențial. Îl numea de neînlocuit. A spus că "el a făcut să se întâmple".
Interesantă este întrebarea care se ridică din acest moment. Jared Kushner este un peacemaker sau un dealmaker? Ambele denumiri pot fi posibile. Pentru asta este nevoie neaparat de dovezi. Nu speculații. Fapte! Cea mai evidentă este acordul susținut de mai multe națiuni. Nu cu una, nu cu două. Majoritatea acordurilor de pace din istorie sunt bilaterale: doi actori politici, două state, două semnături. Simplu! Acest plan, însă a fost opusul simplului în diplomația mondială.
Să vedem cine sunt actorii politici implicați la nivel mondial în acest Acord:
- Israel ca și actor politic principal;
- Hamas, organizație militantă care controlează Gaza;
- Egiptul, care acționează ca mediator principal și cel care găzduiește negocierea finală la Sharm el Sheikh;
- Qatar, care oferă sprijin financiar și presiune diplomatică;
- Emiratele Arabe Unite, care oferă investiții economice și legitimitate regională;
- Arabia Saudită, sau "uriașul tăcut" cum i se mai spune. Nu este oficial semnatar, dar este extrem de puternică implicată în culise;
- Turcia, surprinzător de cooperantă, un actor politic ce oferă credibilitatr lumii musulmane;
- SUA, care supraveghează întregul proces premergător Acordului de Pace din Gaza.
Au fost opt jucători majori, opt națiuni sau entități, toate semnând pe același cadru. Aceste grupuri se urăsc reciproc la prima vedere. Hamas și Israel dușmani de zeci de ani. Turcia și Emiratele Arabe Unite, rivalizează cu Arabia Saudită și Qatar, și au dispute diplomatice de ani de zile.
Deci cum au ajuns toți la aceeași masă, de acord cu același plan? Răspunsul e: un bărbat! Jared Kushner. A călătorit între capitale, a ținut întâlniri private, a dat telefoane și în cele din urmă a elaborat un limbaj diplomatic pe care toată lumea l-a putut accepta. Totul făcut în secret! A luat ani de negocieri eșuate și le-a confirmat într-un acord obligatoriu cu multe state. Vom spune că există o mulțime de acorduri de pace care implică mai multe părți. Acordurile de Pace de la Paris aveau mai multe națiuni. Acordurile de la Camp David aveau mediatori. Dar ce a fost diferit aici? A aduce la masa negocierilor actori politici cu viziuni opuse, nu diferite, ne face să ne întrebăm în ce paradigmă politică suntem. Ce manieră de negociere diplomatică face posibilă o asemenea masă? La care cei mai aprigi "dușmani" devin "prieteni" cu semnături pe același acord? Deocamdată fără răspuns.
Credeți că nu poate fi vorba și de un Acord de la Pace ce se poate semna la București? În condițiile în care peacemaker-ul lumii, se pare la acest moment, negociază într-o manieră diplomatică fără precedent? Sau cel puțin neștiută oficial până la Kushner? Omul are afaceri imense în Balcani: Serbia, Albania etc. Gura lumii vorbește de investiții și în România.
Ultima este lovitura dată este cea de pe Wall Street, unde Fondul de investiții american Silver Lake, împreuna cu Fondul Suveran de Investiții al Arabiei Saudite, în care cumpără producătorul de jocuri video Electronic Arts. Electronic Arts are în România 850 de angajați IT. Nu e nevoie să strecurăm aici cât de importante sunt jocurile video pentru o parte a lumii arabe. Și în ce scopuri sunt folosite. Cine trebuie să știe, știu! Nu ne rămâne decât să ne întrebăm dacă Administrația Trump va fi în măsură să curețe mizeria lăsată în urmă de administrația Biden, prin instrumentul numit CIA, de la acea vreme, prin care a fost îndepărtat Călin Georgescu și a fost posibilă lovitura de stat.
Cu siguranță, un astfel de acord de pace între Trump și Putin nu se poate semna cu o administrație N.D. Este hilar chiar să-ți și imaginezi așa ceva. Ridicolul ridicat la rang de artă. Abstractă! Dar dacă, cei care au instrumentat lovitura de stat din umbră, și anume, CIA ul lui Biden, în complicitate cu birocrații nealeși din UE, sunt măturați de istorie, și pe cale de consecință, noua CIA a lui Trump face ce trebuie să facă, acest acord poate avea loc. Oare Jared Kushner a fost și la București? Sau în România? Intrebare fără răspuns. Cert. Deocamdată!
Nu uitați de frontiera pe care o are România cu Ucraina și să nu uităm că Georgescu spune despre acest Acord de Pace de la București din ianuarie 2025. Unii au luat în râs. Alții s-au aplecat pe cercetarea ideii. Ziceri despre care se știe la Casa Albă, foarte bine. Oare tăcerea administrației Trump/Vance înseamnă un nume? Jared Kushner! Peacemaker-ul ce poate repune România pe calea democrației reale?!
Zoe Dantes
-
Republica Corporatistă România: Numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan
S-a vazut inca o data ca Romania este guvernata de corporații. Pentru mine aceasta este semnificația numirii Oanei Gheor ...
-
China joacă go, America joacă șah
Rasfoind On China a lui Henry Kissinger, am avut o revelație: logica geopolitica a Chinei nu e una militara sau economic ...
-
Poporul nu este membru CSAT
Nu poporul decide ajutorul militar dat Ucrainei. Nu poporul american, - daca e sa luam ca etalon al democrației, America ...
-
Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Mai toata lumea creștina s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a carei construcție judicia ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu