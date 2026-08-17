Vânătoare umană lansată de Iran: 30.000 $ pentru bărbații care capturează sau ucid un soldat american. Femeile primesc dublu

Comandantul armatei iraniene a anunțat o recompensă de 30.000 de dolari pentru capturarea sau uciderea unui soldat american, potrivit agenției Fars.

Anunțul Teheranului

Iran a pus o recompensă pe capul soldaților americani aflați în regiune. Anunțul a fost făcut de comandantul armatei iraniene, Amir Hatami, potrivit presei italiene.

Orice forță iraniană care capturează sau ucide un soldat american va primi 30.000 de dolari. Declarația a fost transmisă de agenția de presă iraniană Fars. Hatami a folosit termenul „agresor" pentru a-i desemna pe militarii americani din zonă.

Represiune tot mai amplă

Execuțiile s-au intensificat în Iran de la începutul războiului cu Statele Unite și Israelul.

Autoritățile de la Teheran au recunoscut peste 3.000 de morți în urma protestelor și a conflictului.

Organizații neguvernamentale externe vorbesc, în schimb, despre o represiune mult mai amplă.

Un bărbat condamnat pentru că a lovit cu maşina mai mulţi ofiţeri de poliţie în timpul protestelor antiguvernamentale de amploare din ianuarie a fost executat duminică în Iran, a anunţat agenţia de ştiri a sistemului judiciar iranian, informează AFP, conform Agerpres.

Execuţiile s-au înmulţit în Iran de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de o ofensivă americano-israeliană împotriva ţării, iar mulţi dintre cei executaţi au fost condamnaţi pentru participarea lor la proteste.

La sfârşitul lunii decembrie 2025, o mişcare de protest lansată iniţial împotriva costului ridicat al vieţii s-a transformat rapid în demonstraţii antiguvernamentale de amploare, care au culminat pe 8 şi 9 ianuarie.

Regimul a recunoscut peste 3.000 de morţi, dând vina pentru violenţe pe "actele teroriste" orchestrate de Statele Unite şi Israel. ONG-urile cu sediul în străinătate au raportat o represiune soldată cu mii de morţi.

"Shahram Sadeghi, condamnat la moarte pentru desfăşurarea unei acţiuni operaţionale în sprijinul regimului sionist şi al Statelor Unite, a fost executat în această dimineaţă", a relatat Mizan, agenţia oficială de ştiri a sistemului judiciar.

Potrivit Mizan, pe 8 ianuarie, acesta a lovit cu maşina mai mulţi ofiţeri de poliţie în Karaj, la vest de Teheran, rănind şapte dintre ei.

În 2025, autorităţile au executat cel puţin 1.639 de persoane, un record din 1989, conform unor relatări recente ale ONG-urilor cu sediul în străinătate Iran Human Rights şi Together Against the Death Penalty (ECPM).

Potrivit ONG-urilor, inclusiv Amnesty International, după China, Iranul este ţara care recurge cel mai des la pedeapsa cu moartea.

Atacuri Houthi în Yemen

Tensiunile se extind și în regiune.

Luptătorii Houthi din Yemen au lovit din nou orașul de coastă al-Makha cu rachete și drone. Apărarea aeriană a forțelor guvernamentale a interceptat o dronă a grupării susținute de Iran.