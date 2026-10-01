Al treilea femicid în ultimele 10 zile: încă o femeie a fost ucisă de soț, în Neamț. Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și a prezentat anchetatorilor o altă versiune

O femeie în vârstă de 57 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, a fost înjunghiată mortal de soț, a informat, joi, 1 octombrie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Crima s-a produs marți, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict izbucnit între cei doi soți, dar autorul a fost prins abia a doua zi.

"În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, la data de 29 septembrie, în jurul orei 18:00, în timp ce soțul acesteia, în vârsta de 58 de ani, se afla la locuința sa din Dumbrava Roșie, împreună cu soția sa, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, acesta și-ar fi înjunghiat soția cu un obiect tăietor-înțepător în piciorul stâng. Ca urmare a leziunii produse și a șocului hemoragic, la scurt timp a survenit decesul femeii", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

După comiterea faptei, bărbatul a ascuns cuțitul și a încercat să șteargă urmele comiterii faptei, declarând că soția lui s-a autoaccidentat. Ulterior, acesta a plecat în municipiul Piatra-Neamț, la domiciliul fiicei sale, de unde miercuri a fost ridicat de polițiști și condus la audieri. Procurorul criminalist a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru lovituri cauzatoare de moarte, în forma violenței în familie.

Cazul din Dumbrava Roșie este al doilea femicid raportat în România în această săptămână și ar ridica la 30 numărul cazurilor înregistrate de la începutul anului. Tot marți, 29 septembrie, o femeie de 42 de ani din municipiul Roman a fost înjunghiată mortal de concubinul său. După atac, bărbatul s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului și a murit ulterior la spital.