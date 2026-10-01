Mașina ta știe mai multe despre tine decât crezi. Cercetătorii spun că nu mai poți cumpăra una nouă care să nu te urmărească

Mașinile conectate nu mai colectează doar informații tehnice despre motor, baterie sau trasee. Un nou studiu realizat de cercetători de la Northeastern University arată că vehiculele moderne și aplicațiile lor mobile pot trimite date către numeroase companii externe, inclusiv Amazon, Google, Meta și Microsoft.

Cercetarea a analizat 21 de mașini și 30 de aplicații asociate acestora. Aproape toate aplicațiile testate au transmis informații către cel puțin o companie de publicitate sau analiză, iar șapte dintre ele au trimis și date care pot identifica direct proprietarul, precum numele, seria VIN sau locația exactă.

Problema cea mai sensibilă apare atunci când seria VIN este transmisă împreună cu o adresă de email, un nume sau coordonate precise. În această situație, datele despre modul în care este folosită mașina pot fi asociate mai ușor cu profiluri comerciale deja existente despre proprietar.

Cercetătorii au identificat astfel de situații în aplicații precum myCadillac, myChevrolet, myBuick, myGMC, HondaLink, MyNissan și Lincoln. În total, 28 dintre cele 30 de aplicații testate au comunicat cu servicii externe de publicitate sau analiză.

Testele au fost realizate inclusiv într-un cort Faraday, care blochează semnalele celulare și permite cercetătorilor să urmărească separat traficul Wi-Fi al mașinii. Vehiculele au fost testate atât staționar, cât și în mers, inclusiv în situații cu accelerări și frânări mai puternice.

Printre modelele care au contactat cele mai multe servicii externe de publicitate și analiză s-au numărat Tesla Model 3, Tesla Cybertruck, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer și Lucid Air. În cazul aplicațiilor mobile, cele asociate mărcilor BMW, General Motors și Toyota au comunicat cu un număr mare de companii externe.

Producătorii auto susțin că o parte dintre aceste servicii sunt opționale și că utilizatorii își dau acordul atunci când acceptă termenii aplicațiilor. Cercetătorii atrag însă atenția că multe funcții utile nu pot fi folosite fără acceptarea acestor condiții, iar majoritatea utilizatorilor nu citesc în detaliu ce tip de date permit să fie colectate.