PSD anunță că vrea să preia guvernarea. Despre colaborarea cu AUR: "Una e să stai la discuții, la dialog și alta este să faci Guvernul"

Deputata PSD Natalia Intotero spune că partidul este pregătit să preia guvernarea și că Sorin Grindeanu ar urma să fie propunerea pentru funcția de premier, după validarea în Consiliul Politic Național. În privința unei eventuale colaborări cu AUR, Intotero spune că PSD trebuie să dialogheze cu toate partidele parlamentare, dar subliniază că formațiunea nu este de acord cu extremiștii și face distincția între dialogul politic și formarea unei alianțe de guvernare.

"Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru (...). Vreau să vă spun că deja PSD are pregătit și programul de guvernare, în tot acest timp s-a muncit intens", a spus Intotero, la RFI.

Întrebată dacă PSD ar face un Guvern cu AUR, deputata a răspuns: "În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele politice și de asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați. Decizia va fi luată în cadrul Consiliului Politic Național, dar atâta timp cât și colegii de la AUR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, care nu fac bine țării, cum de altfel și colegii de la USR, nu toți, unii, au aceste declarații impulsive, care nu fac bine țării, din punctul meu de vedere, e o situație delicată, dar este un punct propriu de vedere".

Întrebată dacă PSD nu ar trebui să spună clar că nu se aliază cu extrema dreaptă, Natalia Intotero a replicat: "Păi, au fost făcute aceste declarații din partea colegilor, că nu suntem de acord cu extremiștii".

La remarca realizatorului că Sorin Grindeanu nu a exclus un Guvern PSD-AUR în anumite condiții, deputata a răspuns: "Nu, domnul președinte Sorin Grindeanu a spus că va sta la masa dialogului cu toate partidele parlamentare. Nu vorbim aici de extreme. Una e să stai la discuții, la dialog și alta este să faci Guvernul, sunt două aspecte diferite".

La remarca realizatorului că PSD ar sta la discuții ca să primească votul extremei drepte, Natalia Intotero a replicat: "Stai la discuții să-i convingi că programul tău de guvernare este bun pentru țară și că merită să ai această încredere".

Deputata exclude scenariul ca PSD să susțină suspendarea președintelui Nicușor Dan, dacă acesta nu-l desemnează premier pe Sorin Grindeanu: "Nu este vorba despre așa ceva. România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară, spitalele, cei care lucrează în agricultură, asistența socială, nu sunt bani de salarii, instituțiile care asigură ordinea publică în țară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față, este părerea mea".