Capsulele cu cofeină comandate pe internet i-au adus moartea unui tânăr de 25 de ani. Înainte de a ajunge la spital, fost găsit desculț și în delir pe stradă

Un tânăr de 25 de ani din Marea Britanie a murit după ce a luat o cantitate mare de cofeină sub formă de capsule cumpărate de pe internet. Ancheta medico-legală a stabilit că moartea a fost accidentală, iar testele toxicologice au indicat un nivel de cofeină aflat „cu mult în intervalul asociat deceselor" provocate de această substanță, potrivit The Mirror.

Alfie Goddard a murit pe 28 octombrie 2025. Înainte să ajungă la spital, fusese văzut mergând desculț pe stradă, într-o stare de delir și vomitând sânge. A fost preluat de echipajele de urgență, dar a suferit un stop cardiac și a murit la spital.

Tânărul locuia într-un centru de sprijin din Colchester, Essex, și fusese diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, tulburare din spectrul autist și ADHD. Medicul legist Lincoln Brookes a concluzionat că decesul a fost accidental.

Capsule cu cofeină, găsite în locuința tânărului

În ziua în care a murit, Alfie a încercat să sune la serviciul de urgență, însă nu a reușit să vorbească suficient de clar. Angajații centrului în care locuia au chemat apoi ambulanța.

După intervenție, polițiștii au percheziționat camera tânărului și au găsit mai multe capsule care conțineau cofeină.

„Obiectele ridicate din apartamentul lui Alfie erau mai multe capsule care conțineau cofeină. Cred că a luat aceste capsule, ceea ce a dus la comportamentul său neobișnuit", spune inspectorul Tom Bastendorff, din cadrul Poliției Essex.

Craig Capener, reprezentant al Essex Partnership University NHS Foundation Trust, a declarat că serviciul medical nu știa ce cantități și ce tipuri de produse cu cofeină cumpăra Alfie.

Sora sa, Daisy, a spus în timpul anchetei că tânărul avea o „personalitate predispusă la dependență" și că nu înțelegea pe deplin riscurile asociate consumului de cofeină.

„Vulnerabilitățile lui făceau foarte periculos faptul că putea și obișnuia să cumpere online orice produs își dorea. Comanda cantități mari și devenea fixat pe diverse suplimente și produse pentru sănătate, în ciuda încercărilor familiei de a-i modera consumul", spune aceasta.

Ce a stabilit ancheta

„Alfie Goddard a murit accidental din cauza toxicității cofeinei după ce luase un număr mare de tablete cu cofeină în locuința sa, mai devreme în acea zi. Fusese diagnosticat de mai mulți ani cu schizofrenie paranoidă, tulburare din spectrul autist și ADHD, pe fondul unui istoric de consum de mai multe substanțe", spune medicul legist Lincoln Brookes.

După încheierea anchetei, sora lui Alfie a vorbit despre felul în care acesta era văzut de familie și de apropiați.

„Alfie era bun și sensibil și trăia pentru a-și face prietenii și familia să râdă. Ne lipsește în fiecare zi. S-a confruntat cu probleme complexe de sănătate mintală, dar a fost rezilient și cu adevărat unic", spune Daisy.

„Autismul și ADHD-ul lui Alfie îl făceau vulnerabil la abuzul de substanțe, inclusiv cofeină și suplimente pentru sănătate. Moartea sa accidentală evidențiază pericolul tabletelor și pudrelor cu cofeină fără etichetare corespunzătoare, care pot fi cumpărate cu ușurință online", adaugă aceasta.