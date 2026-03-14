Viktor Orban a decis să le dea ucrainenilor mașinile blindate. A păstrat însă banii și aurul: 'Vă mai așteptăm'

Ungaria a decis să trimită Ucrainei două vehicule bancare care au fost confiscate, dar a păstrat cele 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Maghiarii au anunțat că reținerea bunurilor, care a avut loc pe 5 martie, este justificată de o investigație declanșată pentru o presupusă spălare de bani. Kievul a negat acuzațiile și acuză Budapesta de furt.

Banii și mașinile aparțin băncii ucrainene de stat Oschadbank. Au plecat din Austria și ar fi trebuit să ajungă în Ucraina. Însoțitorii au fost eliberați a doua zi, dar ministerul de Externe ucrainean susține că au fost torturați. Inițial, oficialii de la Budapesta au spus că vehiculele și încărcătura au fost reținute sub suspiciunea de spălare de bani. Ulterior, ministru Transporturilor, Janos Lazar a spus că totul ar avea legătură cu suspendarea transporturilor de petrol prin Ucraina către Ungaria.

„Nu vom da banii înapoi (Ucrainei). Deocamdată vor rămâne aici. Vrem să vedem când se va redeschide conducta de petrol și așteptăm următoarele transferuri de bani ucrainene să treacă prin Ungaria", a spus el. Conducta, care se numește Drujba ("Prietenie" în limba rusă, n.r.) este folosită de Rusia pentru a trimite țiței în Ungaria și Slovacia. Kievul a sistat tranzitul petrolier, la sfârșitul lunii ianuarie, motivul fiind că aceasta a fost avariată într-un bombardament al Rusiei. În urmă cu două zile, o delegație de la Budapesta a mers la Kiev pentru a evalua starea oleoductului, în ciuda faptului că nu ar fi anunțat autoritățile ucrainene.