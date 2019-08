Vladimir Putin sustine ca din Romania pot fi lansate rachete de tipul celei testate dupa retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare. Rusia va reactiona la "noile amenintari"

Statele Unite vor putea lansa din Romania rachete de tipul celei care a fost testata de Pentagon dupa retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a afirmat, miercuri seara, presedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Gigantii militari ai lumii se reunesc de urgenta dupa aparitia tensiunilor nucleare declansate de testul cu racheta efectuat de SUA

Referindu-se la racheta pe care Pentagonul a testat-o in contextul retragerii Statelor Unite din Tratatul INF, Vladimir Putin a declarat: "Astfel de rachete pot fi lansate cu sistemele instalate deja in Romania si Polonia. Tot ce trebuie sa faci este sa schimbi sistemul software". "Si nu cred ca partenerii americani vor informa nici macar Uniunea Europeana despre acest lucru. Sunt noi amenintari la care noi trebuie sa reactionam", a declarat Vladimir Putin, potrivit agentiei Reuters, in cursul unei vizite in Finlanda.