Un fenomen cu biblic-apocaliptic lovește Europa: Ploaie de culoarea sângelui și cer de culoare purpurie
Postat la: 24.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Autoritățile britanice au lansat un avertisment privitor la un fenomen cu aspect „apocaliptic". Este vorba despre un nor uriaș cu praf saharian care se îndreaptă spre Marea Britanie. Acesta va duce la apariția unor precipitații de culoarea sângelui și a cerului purpuriu.
Un nor colosal de praf roșu din Sahara este pe cale să transforme ploaia obișnuită în ceva mult mai dramatic, anunță experții britanici citați de Express. Meteorologii au avertizat că o ploaie de culoarea sângelui va cădea în anumite părți ale Marii Britanii în această săptămână.
Experții de la Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS) monitorizează norul care va provoca un fenomen straniu atunci când particulele africane se vor ciocni de umiditatea din atmosfera britanică. În prezent, norul uriaș traversează Oceanul Atlantic, îndreptându-se către Europa.
Fenomenul s-a mai produs și în trecut, dar intensitatea din acest an este remarcabilă, susțin experții. Norul va trece peste Marea Britanie și apoi se va îndrepta către nord-vestul Europei. În ciuda elementelor cu aspect „apocaliptic", experții susțin că sănătatea oamenilor nu este în pericol. Străzile, mașinile și geamurile murdare vor fi principala problemă provocată de fenomen.
Simulările computerizate arată că masa de praf va ajunge peste teritoriul Regatului Unit marți după amiaza, cel târziu miercuri dimineața. Praful se va combina cu ploaia și va genera precipitații de culoarea sângelui. De asemenea, cerul de seară ar putea avea nuanțe de portocaliu și roșu intens.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O distopie despre Inteligența Artificială devine virală și provoacă căderea Wall Street
O distopie referitoare la șomajul in masa alimentat de inteligența artificiala, relatata intr-un raport Citrini Research ...
-
Avocata suspectată că a orchestrat uciderea tatălui său milionar, dată în judecată de fiica sa. De ce este acuzată Laura Crișan
Avocata Laura Crișan, fiica omului de afaceri aradean Ioan Crișan, ucis in urma cu peste cinci ani in explozia mașinii s ...
-
Bitcoin se prăbușește sub presiunea globală: cădere abruptă sub 63.000 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice și al fugii de risc
Piața criptomonedelor a fost zguduita marți de o scadere puternica a Bitcoin, care a pierdut peste 5% intr-o singura zi ...
-
Lovitură tăcută în buzunarul pensionarilor - crește contribuția lunară: Câți bani vor achita în plus românii într-un an
Începand cu 1 iulie 2026, romanii care contribuie voluntar la sistemul public de pensii vor plati mai mult. Majora ...
-
"Profetul apocalipsei" face o predicție terifiantă despre Donald Trump: Un război uriaș va izbucni și el va rămâne la Casa Albă
Un clarvazator poreclit noul Nostradamus spune ca omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitura de ...
-
Când timpul devine cel mai important factor
Traim intr-o epoca in care fiecare minut conteaza, iar deciziile rapide pot face diferența dintre o zi reușita și una ra ...
-
-
Astofizicienii spun că „Marea cometă" a anului (C2026A1) are mari șanse să explodeze în Soare pe 12 aprilie după ce va fi cel mai aproape de Pământ în 5 aprilie 2026
Cometa C/2026 A1, recent descoperita, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pamant la sfarșitul lunii aprilie și ar ...
-
OZN-urile lui Donald Trump și Marea Desecretizare: Se deschide sau nu Cutia Pandorei?!
Zilele trecute, președintele Trump a detonat o noua bomba mediatica pe Truth Social. O mișcare care a eclipsat instantan ...
-
Vaccinul rusesc anti cancer Enteromix cu o rata de vindecare de aproape 100% va fi preluat de China. O lovitura de miliarde de dolari anual pentru Big Pharma
China va prelua vaccinul rusesc anticancer Enteromix. Ministerul Sanatații din China a anunțat ca e in faza de pregatire ...
-
Vrancea, vestul sălbatic al României: Cucu l-a împușcat mortal pe Iordache cu o armă artizanală cu glonț NATO
În aceasta seara in jurul orelor 19,00 liniștea localitații montane vrancene Campuri a fost zguduita de o crima co ...
-
Șeful mercenarior cu sânge rece: Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată de la Curtea de Apel București în așteptarea deciziei
Luni, 23 februarie, atmosfera de la Curtea de Apel București a fost marcata de un incident neașteptat. Horațiu Potra, me ...
-
Metoda Duvac - Membru al Colegiului Psihologilor: "Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta"
Un cunoscut psiholog, membru in Comisia de Deontologie și Disciplina a Colegiului Psihologilor din Romania, este acuzat ...
-
Cine vrea în Antartica? Se caută muncitori care vor câștiga peste 35.000 de euro pe an. Condiția e să faci față frigului și izolării
Salarii de la peste 35.000 de euro pe an, cu transport, cazare, mese și echipament incluse - aceasta este oferta cu care ...
-
Cum a fost evitată o tragedie la Otopeni. Explicațiile unui pilot după cazul HiSky: „La fotbal și la aviație se pricepe toată lumea"
Duminica seara, un incident aviatic de amploare a ținut Romania cu sufletul la gura. O aeronava cu 186 de persoane la bo ...
-
Începe dictatura banilor digitali - UE introduce restricții la plățile în numerar: Cum vor funcționa cumpărăturile în 2027
Uniunea Europeana pregatește o schimbare importanta privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune ...
-
Medicamentul invizibil al sănătății: obiceiul care reduce stresul și ne îmbunătățește sănătatea generală
De-a lungul timpului, de la obiceiurile antice pana la studiile moderne din spitale, muzica și-a demonstrat constant efe ...
-
Aștepți zilele calde? Iată 4 cocktail-uri care te apropie de primăvară
Odata cu primele zile calde din an, tot mai mulți oameni cauta bauturi ușoare, aromate și racoritoare, cocktailuri care ...
-
Un cocktail de pesticide cu risc cancerigen a fost găsit la 85% dintre merele testate din Europa
O investigație ampla, coordonata de PAN Europe, arata ca majoritatea merelor cultivate prin metode convenționale și test ...
-
Stare de urgență la New York: Orașul primarului care l-a facut fascist pe Trump e paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. La fel și la Boston!
În asteptarea unei violente furtuni de zapada, fara precedent in ultimul deceniu, metropola New York este paraliza ...
-
Un final de coșmar pentru lună februarie: Ninsorile revin în forță, dar vom avea parte și de ploi abundente și inundații
Meteorologii anunta ca precipitatiile se vor extinde dinspre nord-vest si vor cuprinde, pana miercuri seara, cea mai mar ...
-
Garcea, lovește din nou
Nici nu s-au stins bine reverberațiile actului de „bravura" al polițistului care a reținut permisul in vederea sus ...
-
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago de Secret Service. Ce ar fi avut asupra lui când a intrat în reședința lui Donald Trump
Noapte de foc la reședința lui Donald Trump. Un barbat inarmat a fost impușcat mortal la Mar-a-Lago. Ric Bradshaw, șerif ...
-
Trump nu-și ascultă consilierii care-l sfătuiesc să se ocupe de problemele economice și forțează, în schimb, un război cu Iranul
Președintele Donald Trump a impins Statele Unite pana aproape de un razboi cu Iranul, chiar și in timp ce consilierii sa ...
-
Văduva lui Cotabiță administra saloane de masaj erotic unde se practica prostituția pe bandă rulantă. Matroana are 80 de ani
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminica percheziții in noua locații, cu ...
-
Trei angajați din Silicon Valley, suspectați că au transmis secretele Google către Iran
Un juriu federal a inculpat trei ingineri din Silicon Valley sub acuzatia de furt de secrete comerciale de la Google si ...
-
Gigantul JPMorgan recunoaște că l-a lăsat fără conturi pe Donald Trump, imediat după asaltul de la Capitoliu
JPMorgan Chase i-a informat pe presedintele Donald Trump si pe conducatorii companiei sale din domeniul ospitalitatii, i ...
-
Interviul lui Tucker Carlson: Scandal uriaș din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. Țările arabe cer socoteală SUA
Natiunile arabe si musulmane au condamnat cu vehementa declaratiile ambasadorului SUA in Israel, Mike Huckabee, care a a ...
-
Fost șef de la Blackrock declara ca vaccinurile ARNm anti-Covid au fost create ca sa rezolve problema pensiilor nesutenabile ale generatiei boomers VIDEO
Fostul manager de portofoliu al BlackRock, Ed Dowd, a lansat o bomba care e pe cale de a se transforma intr-un super-sca ...
-
Anomalia gravitațională uriașă ce se află sub Antarctica devine tot mai puternică pe zi ce trece
Deși Pamantul este aproximativ sferic, campul sau gravitațional nu respecta aceeași geometrie. În reprezentarile v ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu