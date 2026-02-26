O distopie despre Inteligența Artificială devine virală și provoacă căderea Wall Street

O distopie referitoare la șomajul în masă alimentat de inteligența artificială, relatată într-un raport Citrini Research care a devenit viral, a destabilizat piețele globale, unde recentele pariuri uriașe pe această tehnologie încep să dea semne de slăbiciune. Raportul, cel mai recent dintr-o serie de „articole de reflecție" pesimiste privind potențialul disruptiv al IA, prevede un scenariu pentru 2028 în care șomajul crește la 10,2%, declanșat de concedieri pe măsură ce IA înlocuiește rapid software-ul și aplicațiile de livrare.

Această recesiune ipotetică, agravată de neplata ipotecilor și a împrumuturilor private, ar putea provoca șocuri în sistemele financiare, determinând prăbușirea acțiunilor americane, blocarea piețelor de credit și a economiei în general. Raportul Citrini a atins o coardă sensibilă pe piețele neliniștite de impactul negativ potențial al IA. Investitorii au vândut acțiunile companiilor de software și ale celor din sectoarele vulnerabile la automatizare. Indicele acțiunilor companiilor de software din SUA a scăzut cu 24% în acest an. „Capacitățile IA s-au îmbunătățit, companiile au avut nevoie de mai puțini angajați, concedierile de angajați cu funcții administrative au crescut... a fost un cerc vicios fără frână naturală", a scris Alap Shah, autorul raportului Citrini.

Preocupări similare la nivel global au circulat pe bloguri în rândul investitorilor în această lună - unul dintre ele fiind al lui Matt Shumer, CEO și cofondator al companiei de IA Otherside AI - cu privire la amploarea puterii disruptive a IA. Shumer afirmă că impactul IA ar putea fi „mult mai mare" decât criza COVID din 2020, care a dat peste cap totul, de la lanțurile de aprovizionare globale până la forța de muncă și educație. Damien Boey, strateg de portofoliu la Wilson Asset Management din Sydney, a remarcat că piața rămâne neliniștită, deoarece jonglează cu semne ciclice de câștiguri potențiale în activele de risc, pe de o parte, și cu posibile șocuri care nu se reflectă în tendințele macroeconomice convenționale, pe de altă parte. „Articolul Citrini a atins un punct sensibil în această privință", a adăugat el.

În timp ce piețele globale de acțiuni rămân aproape de niveluri record, acest lucru maschează o rotație masivă a multor companii expuse la IA către acțiuni defensive sau către sectoarele profitabile ale lanțului de aprovizionare. De la maximul atins în octombrie anul trecut, indicele S&P 500 pentru software și servicii a scăzut cu peste 30%, în timp ce giganții asiatici producători de cipuri au înregistrat o creștere spectaculoasă. TSMC a crescut cu 30% în aceeași perioadă, iar acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix din Coreea de Sud s-au dublat. „AI este reală... divergența este reală, iar vânzarea masivă de (software) are sens, deoarece AI va forța codarea software-ului să ajungă la zero", a declarat Christopher Forbes, șeful departamentului Asia și Orientul Mijlociu la CMC Markets. „Cei din lanțul de aprovizionare vor câștiga - cipuri, centre de date, energie permanentă."

Următorul test pentru piețe vine odată cu rezultatele financiare de miercuri ale Nvidia, liderul în domeniul AI. Alții au subliniat că, pe fondul dominării fricii, aspectele pozitive ale AI pentru economia globală au fost trecute cu vederea. „Aș lua-o în serios, nu literalmente", a declarat Nick Ferres, CIO la Vantage Point Asset Management, care a afirmat că și criticile aduse raportului Citrini, pentru subestimarea capacității economiei de adaptare, sunt valabile. În articolul său, Shumer a remarcat că „cel mai mare avantaj" pe care îl pot obține lucrătorii este să acționeze din timp, atât în ceea ce privește înțelegerea, cât și adaptarea la IA.

Într-un alt articol din 17 februarie, Andrea Pignataro, CEO al firmei de software și date financiare ION Group, a declarat că piețele nu ar trebui să intre în panică cu privire la faptul că IA va înlocui instrumentele software, ci mai degrabă cu privire la ceea ce se va întâmpla când instituțiile vor descoperi că au învățat IA „să joace fără ele". „Până în prezent, în acest an, piața bursieră a ignorat scenariul în care IA este monstrul nostru Frankenstein", a declarat Ed Yardeni de la Yardeni Research. „Continuăm să credem că IA sporește productivitatea lucrătorilor, în loc să îi facă să dispară."

Citrini Research este o mică firmă independentă de analiză financiară și macroeconomică fondată de Alap Shah, un analist financiar american. Este cunoscută pentru rapoartele sale prospective, foarte urmărite de investitori, în special cele privind impactul inteligenței artificiale și al marilor tendințe tehnologice asupra piețelor, potrivit BFM TV. De exemplu, printre companiile direct afectate de căderea piețelor luni, 23 februarie, se numără producătorii de software Datadog, CrowdStrike și Zscaler (care au pierdut peste 9% fiecare), precum și IBM (-13%, cea mai proastă sesiune din 2000).

Grupurile financiare menționate de Citrini au înregistrat, de asemenea, scăderi: American Express, KKR și Blackstone. În domeniul creditelor private și al gestionării activelor, Blue Owl Capital și Apollo Global Management au înregistrat scăderi semnificative. Valorile expuse comerțului, precum American Eagle Outfitters, Ralph Lauren și Yeti Holdings, au scăzut, la fel ca Doordash (-6,6%), o companie de livrare, în special de mese, citată în mod explicit ca exemplu de model economic amenințat de agenții IA care ar permite livratorilor și clienților să gestioneze livrările de mese la un cost mai mic.

Pe X, fondatorul său, Andy Fang, nu s-a arătat prea liniștitor. „Pământul se mișcă sub picioarele noastre, iar industria va trebui să se adapteze", a scris el pe platformă. [...] „Odată cu apariția agenților, modul în care clienții își exprimă preferințele și doresc asistență va evolua. Este cert că va trebui să ne adaptăm." Trebuie spus că scenariul descris în raport este brutal. Iunie 2028: rata șomajului ajunge la 10,2% în Statele Unite, cu 0,3 puncte peste așteptări. O „surpriză neplăcută" care duce la o scădere imediată de 2% a piețelor. De la maximul atins în octombrie 2026, indicele S&P 500 ar fi pierdut 38%. La acea vreme, indicele se apropia de 8.000 de puncte, în timp ce Nasdaq depășea 30.000. În doi ani, euforia legată de IA s-ar fi transformat într-o criză sistemică.

Cum s-a ajuns aici? Printr-un paradox. IA stimulează productivitatea la niveluri nemaiîntâlnite din anii 1950. PIB-ul nominal înregistrează o creștere anuală de o singură cifră. Pe hârtie, totul este în regulă. Dar în spatele acestor statistici flatante se ascunde ceea ce raportul numește „Ghost GDP" sau „PIB fantomă": o bogăție produsă de mașini... pe care nimeni nu o încasează cu adevărat. Pentru că mașinile nu consumă. Punctul de cotitură, conform scenariului, a fost la sfârșitul anului 2025. Agenții IA au devenit capabili să codifice, să gestioneze, să analizeze, să negocieze. Produse SaaS întregi sunt recreate în câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că software-urile care înainte erau costisitoare de dezvoltat pot fi astăzi copiate sau reproduse mult mai repede.

Companiile solicită reduceri de 30% la contractele de software sau internalizează datorită IA. Serviciile juridice, financiare, contabile și chiar informatice încep să fie automatizate pe scară largă. Angajații cu guler alb, protejați de mult timp, devin noua variabilă de ajustare. Însă acești angajați reprezentau aproape 70% din consumul economiei americane. Veniturile lor susțineau, de asemenea, o piață ipotecară de 13.000 de miliarde de dolari. Mai puține locuri de muncă calificate înseamnă mai puțin consum, mai puține achiziții imobiliare, mai multe neplăți. Asiguratorii sunt îngrijorați, băncile restricționează creditele. Se instalează o spirală: mai multă IA, deci mai puține locuri de muncă, deci mai puțină cerere, deci și mai multă automatizare pentru a menține marjele.

Raportul detaliază chiar amploarea transformării tehnologice: în 2028, fiecare utilizator american va consuma 400.000 de tokenuri pe zi pentru agenții IA, adică de zece ori mai mult decât la sfârșitul anului 2026. În modelele de IA, un token este o unitate de text, de obicei un cuvânt scurt (un cuvânt lung reprezintă mai degrabă două sau trei tokenuri). Așadar, 400.000 de tokenuri reprezintă aproximativ 300.000 de cuvinte, adică între 600 și 900 de pagini de text. Comisioanele imobiliare vor scădea astfel sub 1% în 2028, față de 5-6% în prezent.

„Comisionul mediu la cumpărare în marile metropole a scăzut de la 2,5-3% în 2027 la mai puțin de 1%, iar o parte din ce în ce mai mare a tranzacțiilor se încheia fără niciun agent uman din partea cumpărătorului", scriu autorii în scenariul lor predictiv. Am supraestimat valoarea „relațiilor umane". Se pare că multe dintre ceea ce oamenii numeau relații erau, de fapt, doar fricțiuni deghizate în relații de prietenie." Tranzacțiile s-ar face direct între mașini, uneori prin intermediul stablecoins. Întreaga economie a intermedierii umane, fie că este vorba de plăți, rezervări sau consultanță, este eliminată.

Trebuie să vedem în asta o profeție? Autorii neagă acest lucru. Obiectivul lor este de a ilustra un risc macroeconomic subestimat: acela al unei tranziții tehnologice prea rapide, fără mecanisme de redistribuire sau adaptare. Mulți economiști consideră scenariul excesiv de pesimist, amintind că fiecare revoluție industrială a creat și noi locuri de muncă. „Argumentul notei se bazează mai mult pe narațiune și emoție decât pe dovezi tangibile", estimează Jim Reid. „Asta nu înseamnă că este fals, dar în ambele cazuri, raportul dintre atmosferă și fond este incontestabil ridicat." Rămâne totuși faptul că raportul a atins un punct foarte sensibil: poate IA să îmbogățească întreprinderile în timp ce sărăcește cererea? Această întrebare, mai mult decât cifrele în sine, a făcut piețele să se clatine.