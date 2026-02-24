Avocata suspectată că a orchestrat uciderea tatălui său milionar, dată în judecată de fiica sa. De ce este acuzată Laura Crișan

Avocata Laura Crișan, fiica omului de afaceri arădean Ioan Crișan, ucis în urmă cu peste cinci ani în explozia mașinii sale, a fost dată în judecată și de fiica sa. Aceasta îi cere despăgubiri morale de 500.000 de euro mamei sale, care este acuzată că a plănuit uciderea tatălui său.

Omul de afaceri a murit după ce mașina în care se afla a explodat; îl vrea în boxa acuzaților pe frizerul care a confecționat bomba. „Vreau doar să spun că sunt nevinovată și nu am nicio legătură cu faptele și împrejurările care au dus la moartea tatălui meu. Asta vreau să spun! Și asta am susținut de la început!", a transmis Laura Crișan, fiica omului de afaceri Ioan Crișan.

Procurorii o acuză pe fiica afaceristului că ar fi pus la cale uciderea tatălui său, împreună cu doi complici, pentru a intra în posesia averii acestuia. Cei trei sunt trimiși în judecată. Acum, în proces este implicat și frizerul care a făcut bomba plasată în mașina afaceristului, după acuzațiile aduse în fața judecătorilor de Laura Crișan. Avocata a cerut ca acesta să fie inculpat în dosar.

Frizerul era singurul care nu a fost inculpat pentru că a cooperat cu anchetatorii. „Dânsul nu mai are nicio calitate; este clasat față de acesta. Poți să depui o plângere împotriva soluției de clasare, poți să depui o plângere în fața instanței, sunt instituții de drept penal, are tot dreptul, legal, are tot dreptul", a declarat Tudor Oprean, avocatul frizer.

Pe 29 mai 2021, omul de afaceri Ioan Crișan a murit după ce mașina sa a explodat în parcarea unui supermarket din Arad. Laura Crișan, fiica milionarului ucis în atentatul cu bombă de la Arad, ar fi plătit 100.000 de euro pentru uciderea tatălui ei. Femeia, împreună cu doi complici, este acuzată pentru omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive. Ceilalți doi suspecți ar fi fost amantul Laurei Crișan și un prieten al acestuia cu preocupări infracționale.

Asasinatul ar fi fost plănuit de Laura Crișan după ce aceasta s-a certat cu tatăl său, iar acesta urma să o dezmoștenească. Presa a scris că Ioan Crișan avea în plan să lase moștenire averea lui fostului soț al Laurei Crișan, deputatul PNL, Sergiu Bîlcea. Potrivit anchetei, cu două zile înaintea crimei, doi dintre complici ar fi cumpărat explozibilul ce urma să fie montat pe mașină, iar un al treilea, un frizer cu pasiuni legate de electronică ar fi construit bomba artizanală.

"În fapt, s-a reținut în sarcina celor doi inculpați că, la data de 27 mai 2021, au procurat un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat, controlabil prin intermediul telefonului mobil, în care au încorporat ulterior încărcătura explozivă - procurată, deținută, transportată și folosită fără drept - și l-au plasat în autoturismul victimei, iar la data de 29 mai 2021, ora 06:59, acționând cu premeditare și din interes material, l-au detonat de la distanță în timp ce victima se deplasa la volanul autoturismului în parcarea magazinului Profi din cartierul Vlaicu din municipiul Arad. Victima a decedat ca urmare a exploziei și incendiului subsecvent, iar autoturismul a fost complet distrus. Prin modul, locul și mijloacele de săvârșire, fapta a fost de natură să pună în pericol alte persoane și bunuri", arată procurorii.