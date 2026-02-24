Dieta Irinei Loghin la 87 de ani. Ce alimente consumă zilnic artista de muzică populară

La 87 de ani, Irina Loghin continuă să impresioneze prin vitalitate și disciplină, iar artista a vorbit recent despre obiceiurile care o ajută să rămână în formă. Interpreta de muzică populară a renunțat la carne cu zeci de ani în urmă, preferă preparatele pe bază de legume, face mișcare zilnic și respectă câteva ritualuri simple pe care nu le neglijează niciodată. Artista spune că activitatea fizică constantă este fundamentul stării sale de bine, iar regimul alimentar a devenit, în timp, unul predominant vegetarian, cu accent pe preparate ușoare și naturale.

„Fac multă mișcare, foarte multă mișcare, zi de zi. Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mișcarea este sfântă, pentru a te menține într-un fel sănătos. Normal că îmi simt și eu anii, că sunt destui, dar mișcarea este extraordinară, asta mă ajută foarte mult. De obicei, eu nu gătesc porc. Carnea este departe de mine, am renunțat la carne. De vreo 40 și ceva de ani nu mai consum carne. Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar și nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Când nu am încotro, când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește și tot felul de salate de crudități, ghiveciuri de tot feluri de legume. Pe masă aveam și nelipsitele sarmale de pește. Pentru restul familiei fac și de porc, dar eu cu Irinuca nu servim din astea. Ne simțim bine cu ale noastre cu care ne-am învățat de zeci de ani", a spus Irina Loghin.

„Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună. Ca să arăți bine, trebuie să fii frumos și sănătos. Sportul și alimentația contează enorm. Fac sport, încă de tânără, alerg câțiva kilometri buni în fiecare zi. Nu este ușor, dar așa mă mențin. Nu prea am fost adepta operațiilor estetice, ci m-am bazat mai mult pe tratamente naturiste și un stil de viață sănătos. Nu este important să te menții numai pentru fani, ci și pentru tine, ca femeie, ca soție, ca mamă", a mai declarat Irina Loghin.