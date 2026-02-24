Oprah Winfrey, semnal de alarmă după ce a folosit injecții pentru slăbit. Vedeta s-a reîntors la kilogramele inițiale: „Este ceva ce va trebui să fac toată viața"

Oprah Winfrey a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit, recunoscând că menținerea greutății rămâne o luptă constantă. După ce tratamentul cu medicamente pe bază de GLP-1, care a contribuit semnificativ la pierderea kilogramelor, a fost întrerupt, Oprah s-a confruntat cu fluctuații neașteptate ale greutății, ceea ce a adus noi lecții despre gestionarea corpului și a stilului de viață.

Vedeta a explicat că, la aproximativ un an de la oprirea tratamentului, a observat că a acumulat nouă kilograme, deși procesul a fost treptat. „Am încercat să înving medicamentul. Mi-am spus: 'Vreau să văd dacă pot reuși fără ajutorul științei'", a mărturisit Oprah, potrivit DailyMail. Deși a continuat să urmeze o dietă echilibrată și să facă sport regulat, rezultatele nu au fost cele așteptate. Ea a comparat impactul injecțiilor pentru slăbit cu tratamentele pentru afecțiuni cronice: „Toată lumea spunea că, dacă întrerupi tratamentul, vei lua din nou în greutate. Exact asta s-a întâmplat. Este ceva ce va trebui să fac toată viața. Dacă renunț la medicamentele pentru tensiune, valorile cresc. Acum înțeleg că la fel se întâmplă și cu aceste injecții".

În trecut, Oprah declarase că tratamentul a fost pentru ea „un cadou", subliniind beneficiile asupra relației cu mâncarea și asupra sănătății generale. Cu toate acestea, experiența de după întrerupere i-a oferit o perspectivă realistă asupra faptului că menținerea greutății implică, uneori, sprijin medical constant, chiar și pentru cei care adoptă un stil de viață sănătos. „Am avut cea mai mare revelație, împreună cu mulți dintre cei din public. Mi-am dat seama că m-am învinovățit în toți acești ani pentru că eram supraponderală și că am o predispoziție pe care niciun fel de voință nu o poate controla. Obezitatea este o boală. Nu este vorba despre voință, ci despre creier. Faptul că există o rețetă aprobată medical pentru gestionarea greutății și menținerea sănătății, în timpul vieții mele, mi se pare o ușurare, o răscumpărare, un cadou, și nu ceva în spatele căruia să mă ascund și pentru care să fiu din nou ridiculizată. Am terminat definitiv cu rușinea provocată de alte persoane și, în special, de mine însămi", a spus ea pentru People în 2023.