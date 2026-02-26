Bitcoin se prăbușește sub presiunea globală: cădere abruptă sub 63.000 de dolari, pe fondul tensiunilor geopolitice și al fugii de risc

Piața criptomonedelor a fost zguduită marți de o scădere puternică a Bitcoin, care a pierdut peste 5% într-o singură zi și a coborât sub un prag psihologic important. Investitorii s-au retras vizibil din activele riscante, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al temerilor legate de politicile comerciale globale.

Cea mai mare criptomonedă din lume a atins un minim al zilei de 62.964,64 dolari, într-un context în care piețele financiare sunt tot mai tensionate, iar investitorii se orientează spre instrumente considerate mai sigure, potrivit CNBC.com. Presiunile din piețe s-au amplificat după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că va decide „probabil în următoarele 10 zile" dacă Statele Unite vor lansa un atac asupra Iranului, în lipsa unui nou acord nuclear. Ulterior, tensiunile au crescut, pe fondul continuării desfășurării de forțe militare americane în Orientul Mijlociu.

Bitcoin se află pe un trend descendent accentuat încă din luna octombrie a anului trecut, când depășise nivelul de 125.000 de dolari. Scăderea a continuat și în acest an, criptomoneda pierzând aproximativ 27% de la începutul anului și aproape 50% din valoarea maximă atinsă în toamnă. În același timp și alte active au resimțit presiunea: aurul spot a scăzut marți cu aproximativ 1%, până la 5.171,87 dolari pe uncie, iar Ether, a doua cea mai mare criptomonedă, a pierdut peste 1%, ajungând la 1.831,52 dolari.