Veste importantă pentru românii care au muncit în străinătate: Se pregătește o schimbare majoră la plata pensiilor
Postat la: 28.10.2026 |
Românii care au lucrat în mai multe țări ar putea beneficia de o nouă regulă privind acordarea pensiilor. O inițiativă legislativă aflată la Senat prevede ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare să poată primi banii înainte ca autoritățile române să obțină toate documentele din străinătate. Măsura urmărește eliminarea întârzierilor provocate de schimbul de informații dintre instituțiile de pensii din diferite state.
Persoanele care au lucrat și au achitat contribuții la sistemele de pensii din cel puțin două state întâmpină, în anumite situații, dificultăți atunci când solicită stabilirea drepturilor de pensionare. Problemele apar în special din cauza timpului necesar instituțiilor românești pentru a obține confirmarea perioadelor de asigurare realizate peste hotare. Pentru a reduce aceste întârzieri, parlamentarii propun modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Una dintre principalele prevederi ar obliga casele teritoriale de pensii să aprobe provizoriu cererile persoanelor îndreptățite, dacă actele deja existente în dosar sunt suficiente pentru stabilirea dreptului la pensie. În acest fel, românii care au muncit atât în țară, cât și în străinătate ar putea încasa o pensie calculată pe baza documentelor disponibile, fără să fie necesară finalizarea tuturor verificărilor externe.
Ulterior, după transmiterea informațiilor restante de către instituțiile străine, casa de pensii ar urma să recalculeze cuantumul drepturilor și să emită o decizie definitivă. Proiectul introduce și un termen în care autoritățile trebuie să soluționeze solicitările ce presupun verificarea contribuțiilor realizate în alte state. Mai exact, casele teritoriale de pensii ar avea la dispoziție maximum 45 de zile pentru a admite sau respinge cererea, calculate din momentul în care primesc toate documentele și datele necesare de la instituțiile din străinătate.
În anumite împrejurări, termenul ar putea fi extins cu încă 30 de zile. Această posibilitate este prevăzută pentru situațiile în care sunt necesare verificări suplimentare sau obținerea unor documente în plus. O altă schimbare propusă vizează uniformizarea procedurilor aplicate de casele teritoriale de pensii atunci când solicită informații din alte țări. Potrivit inițiativei, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) ar trebui să elaboreze, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, o procedură comună.
Documentul ar urma să precizeze intervalele și frecvența cu care instituțiile românești trebuie să reia solicitările adresate autorităților străine atunci când răspunsurile întârzie. Inițiatorii proiectului arată că, în prezent, există diferențe între modul în care casele teritoriale gestionează asemenea dosare. În timp ce unele instituții emit deja decizii provizorii, altele amână soluționarea cererilor până când primesc întreaga documentație din afara țării.
Pentru a justifica necesitatea modificărilor legislative, parlamentarii fac trimitere la un raport publicat de Avocatul Poporului în 2025. Documentul semnalează întârzieri importante în procesarea anumitor cereri de pensionare, generate de comunicarea dificilă dintre autoritățile române și instituțiile similare din alte state. Raportul evidențiază și faptul că nu există reguli unitare aplicabile tuturor caselor teritoriale de pensii.
În prezent, dosarele a căror soluționare depășește șase luni sunt urmărite lunar, însă nu este stabilită o procedură comună privind pașii pe care instituțiile trebuie să îi urmeze pentru a obține informațiile lipsă. Inițiativa legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), însă instituția a formulat două observații referitoare la termenele propuse.
Prima vizează necesitatea armonizării perioadei de 45 de zile cu termenul de șase luni prevăzut deja în legislație pentru obținerea documentelor de la instituțiile din străinătate. A doua observație privește posibilitatea extinderii termenului de soluționare cu încă 30 de zile. Reprezentanții CES consideră că această prelungire nu este justificată și recomandă eliminarea ei din proiect. Proiectul legislativ se află în etapa de consultare publică la Senat. Persoanele interesate pot transmite observații, propuneri și sugestii privind modificările avute în vedere până pe 6 noiembrie 2026.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Începe procesul de corupție, în care e implicat și fostul premier Ilie Bolojan
Dosarul de corupție in care au fost trimiși in judecata omul de afaceri Fanel Bogoș, fostul secretar general adjunct al ...
-
Ce decizie a luat Alexandru Nazare privind impozitarea proprietăților la valoarea de piață începând cu anul viitor. Ministrul de Finanțe dă explicații
Romanii pot rasufla ușurați cel puțin inca un an: impozitul pe proprietate stabilit prin raportare la valoarea de piața ...
-
Dan Motreanu spune ce rol i-a mai rămas lui Luca Niculescu și că: "Sorin Grindeanu se comportă ca adevăratul premier"
Secretarul general al PNL, europarlamentarul Dan Motreanu, lanseaza un atac dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu ...
-
Șoșoacă susține că Vaticanul a confirmat că latina se trage din română. Spune și că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 cu 67,5% din voturi
Diana Șoșoaca a susținut vineri, 23 octombrie, la o conferința organizata la Belgrad, ca limba latina provine din romana ...
-
Curg dosarele penale pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție, noi audieri
Calin Georgescu ar fi audiat intr-un nou dosar penal, al cincilea deschis pe numele sau. Dosarul vizeaza acuzații legate ...
-
Premierul Niculescu și-a ales șefă de cabinet, o diplomată cu experiență de 15 ani. A lucrat la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles
Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numita șef de cabinet al premierului Luca Niculescu, funcție cu rang de secretar d ...
-
Franța ar fi preluat rolul României de principal susținător al Moldovei la UE: Miza primei vizite externe a lui Luca Niculescu
Criza politica de la București ar fi slabit sprijinul diplomatic oferit Republicii Moldova in negocierile europene, iar ...
-
Diana Șoșoacă anunță la televiziunea Kremlinului sfârșitul Uniunii Europene. Care e termenul avansat de europarlamentară
Europarlamentara Diana Șoșoaca, președinta S.O.S. Romania, a facut noi declarații impotriva Uniunii Europene intr-o inte ...
-
Șeful de facto al Executivului: Guvernul Niculescu a adoptat prima Ordonanță de Urgență și a decis atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu
Guvernul Luca Niculescu a adoptat, in prima ședința, o ordonanța de urgența care stabilește atribuțiile vicepremierului ...
-
Scandal după comunicatul SRI despre Ludovic Orban. Vicepreședinte PNL: „Eroare gravă și ieșire instituțională impardonabilă"
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru critica dur Serviciul Roman de Informații (SRI) dupa comunicatul prin care institu ...
-
Șeful CNAS a demisionat. Rogobete: „Mă bucur că un om lipsit de viziune a plecat. Criza fără precedent se datorează președintelui demisionar 100%"
Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Horațiu Moldovan, și-a dat demisia din funcție, in context ...
-
Reacția lui Alexandru Nazare după mesajul transmis de Moody's înaintea votului pentru noul Guvern: Agenţia avertizează că procesul de consolidare are riscuri ridicate
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca agentia Moody's considera „pozitiva" evolutia tarii, in conditii ...
-
Delir în Parlament: I-au adus busuioc lui Luca Niculescu să îl curețe de "duhurile bolojeniste"
În Parlament au avut loc momente inedite marți, inaintea votului de investitura a Guvernului Luca Niculescu. Senat ...
-
Anularea alegerilor din România, analizată de Comisia de la Veneţia. Marta Cartabia: „Aceasta este principala provocare pentru democraţia noastră"
Presedinta Comisiei de la Venetia, Marta Cartabia, a declarat marti ca experienta Romaniei privind anularea rezultatelor ...
-
Statul va permite persoanelor fără studii medicale să vindece bolnavi. Legea medicinei alternative este la un pas de a intra în vigoare
Statul roman ar putea permite persoanelor fara studii medicale sa obțina autorizații pentru practicarea terapiilor alter ...
-
Rareș Bogdan despre sfârșitul sistemului în Europa: "Vine prăpădul! Uitați-vă ce se întâmplă! A început!"
Europarlamentarul Rareș Bogdan arata faptul ca a inceput ce pare a fi sfarșitul Uniunii Europene, un proiect grandios, c ...
-
Cât au costat deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru. Explicațiile Administrației Prezidențiale
Administrația Prezidențiala a transmis ca nu a acoperit din fonduri publice cheltuielile pentru calatoriile in strainata ...
-
Bomba-sexy a Baroului face o analiza explozivă: "Lovitura de stat care a eșuat în România. Cum au contribuit PSD, PNL și AUR la compromiterea alegerilor"
Avocata Silvia Uscov susține ca alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 au fost afectate de o operațiune de manipular ...
-
Cristela Georgescu face acuzații într-un interviu internațional: „Am crezut că vom fi omorâți". Ce spune despre despre anchetă și intervenția asupra familiei
Cristela Georgescu acuza autoritațile romane de persecuție politica și susține ca intervenția de la locuința familiei a ...
-
Criza de jumătate de an, benefică AUR: "George Simion joacă partitura susținerii lui Călin Georgescu deși toate elementele indică faptul că nu ar exista o afinitate reală"
Criza politica de aproape șase luni din Romania a adus un avantaj electoral partidului AUR, care inregistreaza cifre tot ...
-
Mai mulți liberali ar putea să nu voteze Guvernul Niculescu. Decizia lui Bolojan provoacă nemulțumiri în partid
Mai mulți liberali contesta susținerea Guvernului Luca Niculescu, deși conducerea PNL a anunțat ca va sprijini investire ...
-
Misiune îndeplinită: Întâlnire de taină între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, noaptea, la Bruxelles
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut miercuri seara, la Bruxelles, o scurta intalnire in cadrul ca ...
-
Adrian Năstase dezvăluie cum acționează serviciile de informații în politica externă. "Ele reduc incertitudinea, fără să o poată elimina"
Fostul premier Adrian Nastase atrage atenția, intr-o analiza ampla publicata pe blogul sau, asupra rolului crucial al se ...
-
Sorin Grindeanu prezintă lista celor 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD și lista integrală a miniștrilor din Cabinetul Luca Niculescu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat și oficial decizia adoptata in Comitetul Politic Național de a intra cu min ...
-
Marian Neacșu dezvăluie formula de guvernare care prinde contur în PSD: Miniștri politici și tehnocrați în Cabinetul Luca Niculescu
Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD și fost vicepremier in Guvernul Bolojan, considera ca viitorul Executiv condus de ...
-
DIICOT a încheiat percheziția informatică în dispozitivele lui Călin Georgescu. Ce au la dispoziție din acest moment procurorii
DIICOT a incheiat percheziția informatica in dosarul in care Calin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen sunt acuzați de ...
-
Asasinul economic Bolojan minte cum respiră: A promis că inflația va scădea, dar prețurile accelerează din nou după un an de austeritate
Inflația din Romania a revenit pe creștere in septembrie 2026, ajungand la 6,6%, de la 6,2% in august, potrivit datelor ...
-
PSD STENOGRAME - PSD începe pregătirile pentru anticipate. Șansele de învestire a Guvernului Niculescu sunt de 50%
Șansele de investire a Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt de 50%. Conducerea partidului a ...
-
Pare că s-au înțeles: Luca Niculescu merge pe ideea lui Sorin Grindeanu și propune un pact pe șase luni
Premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor parlamentare incheierea unui acord de susținere pentru o perioada ...
-
Dacă nu mai e Maricel Păcuraru e Dan Voiculescu. Mogulul curtează foști membri ai AUR: Claudiu Târziu și Marius Lulea sunt în capul listei
Foști lideri din partidul AUR, precum Marius Lulea și Claudiu Tarziu, ramași in conflict cu actuala conducere, s-au inta ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu