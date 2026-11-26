SpaceX a primit aprobarea condiționată a autorităților americane pentru lansarea a până la un milion de sateliți care ar urma să funcționeze ca centre de date orbitale dedicate inteligenței artificiale.

Proiectul ambițios al miliardarului Elon Musk ar putea muta o parte importantă a infrastructurii de calcul în afara Pământului, însă compania trebuie să rezolve în continuare o serie de probleme tehnice, financiare și de mediu.

Decizia a fost luată miercuri, 25 noiembrie, de Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite (FCC) și reprezintă un pas important pentru planurile SpaceX de a dezvolta infrastructură de procesare a datelor pentru inteligența artificială direct pe orbită, relatează publicația TechCrunch.

„Acest lucru deschide un nou orizont ambițios pentru infrastructura de calcul necesară susținerii poziției de lider și creșterii economice a Americii", a declarat Brendan Carr, președintele FCC.

Elon Musk i-a mulțumit lui Carr într-un mesaj publicat pe platforma X, afirmând că proiectul va reprezenta „un mare avantaj pentru America și pentru întreaga lume".

Potrivit planurilor SpaceX, sateliții din cadrul proiectului Starmind ar urma să fie amplasați pe orbite cuprinse între 500 și 1.002 kilometri deasupra Pământului.

Aparatele vor comunica între ele și cu sateliții rețelei Starlink în principal prin conexiuni laser. FCC a autorizat și utilizarea comunicațiilor prin radiofrecvență pentru controlul centrelor de date de la sol, inclusiv în situațiile în care sistemele principale de comunicații nu funcționează.

Conform condițiilor impuse de autoritățile americane, SpaceX are la dispoziție șapte ani pentru a plasa pe orbită primul satelit operațional și 14 ani pentru a finaliza desfășurarea întregii constelații, care ar putea ajunge la un milion de aparate.

Trecerea de la aprobarea oficială la realizarea efectivă a proiectului rămâne însă o provocare majoră.

SpaceX trebuie să reducă semnificativ costurile de producție și lansare a sateliților, să găsească soluții pentru răcirea procesoarelor în condițiile din spațiu și să obțină finanțarea necesară dezvoltării unor cipuri specializate pentru inteligența artificială, destinate utilizării pe orbită.

Aprobarea FCC a fost acordată în pofida obiecțiilor formulate de companiile Amazon și Viasat, precum și de Societatea Americană de Astronomie.

Criticii proiectului au avertizat că lansarea unui număr atât de mare de sateliți ar putea accentua problema deșeurilor spațiale, ar putea aglomera orbita Pământului și ar putea provoca interferențe în comunicațiile radio.

Amazon, care dezvoltă propria rețea de sateliți pentru a concura cu Starlink, a descris propunerea lui Elon Musk drept „mai degrabă un vis ambițios decât un plan realist", avertizând asupra riscului unor „daune reale".

Autoritatea americană a respins o parte dintre argumentele contestatarilor, inclusiv unele referitoare la posibilele efecte asupra astronomiei, motivând că aceste probleme nu intră în sfera sa de competență.

O altă problemă importantă, care nu a fost încă soluționată, privește scoaterea din uz a sateliților și gestionarea deșeurilor spațiale.

FCC nu a aprobat deocamdată planul SpaceX privind eliminarea sateliților amplasați la altitudini de peste 600 de kilometri.

Compania a solicitat o derogare de la reglementările actuale, care prevăd că sateliții scoși din funcțiune trebuie să fie coborâți de pe orbită și readuși în atmosfera terestră în cel mult cinci ani.

SpaceX analizează inclusiv posibilitatea transferării centrelor de date dezafectate pe alte orbite, fie în jurul Pământului, fie chiar în jurul Soarelui.

SpaceX nu este singura companie care explorează posibilitatea utilizării spațiului pentru procesarea datelor destinate inteligenței artificiale.

Recent, Google a trimis pentru prima dată pe orbita Pământului un prototip de satelit de calcul echipat cu unul dintre cele mai avansate procesoare proprii pentru inteligență artificială, TPU.

Satelitul a fost construit de compania Planet Labs și lansat cu ajutorul unei rachete SpaceX.

În cadrul proiectului Suncatcher, procesorul va fi activat în sesiuni de câte 15 minute, pentru a testa rezistența la radiațiile cosmice și stabilitatea funcționării în condițiile din spațiu.

Obiectivul pe termen lung al Google este dezvoltarea unui centru de date orbital format din 81 de sateliți.

Inițiativele SpaceX și Google reflectă interesul tot mai mare al marilor companii tehnologice pentru mutarea unei părți din infrastructura necesară inteligenței artificiale în spațiu. Rămâne însă de văzut dacă avantajele unei asemenea soluții vor putea compensa costurile ridicate, dificultățile tehnice și riscurile asociate aglomerării orbitelor terestre.