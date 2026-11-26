Sub un deal din orașul francez Lyon se ascunde o construcție care pare desprinsă dintr-un film: o rețea de galerii romane care se întinde pe aproximativ doi kilometri, coboară la peste 22 de metri adâncime și are coridoare dispuse asemenea oaselor unui pește.

Descoperite în 1959, tunelurile au fost cercetate timp de decenii, însă nimeni nu a reușit să stabilească exact de ce au fost construite. Au fost oare depozite pentru aurul și argintul Romei, spații în care erau păstrate grânele strânse ca taxe din provinciile Galiei sau aveau o cu totul altă întrebuințare? Două cercetări recente au adus indicii noi, dar misterul care îi urmărește pe arheologi de aproape șapte decenii este încă departe de a fi rezolvat.

Un labirint roman ascuns la peste 22 de metri sub pământ. A fost descoperit întâmplător în 1959

Rețeaua subterană se află sub dealul Croix-Rousse din Lyon, orașul care în Antichitate purta numele de Lugdunum. Nu este vorba despre câteva galerii izolate, ci despre un ansamblu complex de tuneluri construite din piatră, coridoare boltite și puțuri verticale, care formează una dintre cele mai neobișnuite structuri subterane cunoscute din lumea romană.

Descoperirea a avut loc în 1959, când lucrările desfășurate în zonă au scos la iveală existența unei rețele care se întindea mult dincolo de ceea ce se putea observa la suprafață. Unele galerii ajung la peste 22 de metri sub nivelul solului, iar dimensiunea întregului complex depășește doi kilometri.

Cea mai spectaculoasă caracteristică este forma sa. O galerie principală, asemănătoare unei coloane vertebrale, este flancată de coridoare laterale care se desprind în perechi. Acestea se termină înfundat și seamănă, privite de sus, cu oasele unui pește. De aici provine și denumirea franceză Arêtes de poisson, tradusă prin „oase de pește".

Structura principală are o galerie centrală de aproximativ 150 de metri și 16 perechi de galerii laterale, fiecare având în jur de 31-32 de metri lungime. Un al doilea nivel, cu o configurație asemănătoare, se află la aproximativ zece metri mai jos. Puțurile verticale făceau legătura între diferitele niveluri ale construcției și suprafață. În partea de sus a rețelei se găsesc și alte galerii, precum și încăperi boltite.

În total, documentarea realizată de autoritățile din Lyon indică aproximativ 1.400 de metri de coridoare și 480 de metri de puțuri. Galeriile au, în general, o înălțime suficientă pentru ca un adult să se deplaseze prin ele, iar unele depășesc doi metri.

Datarea cu carbon radioactiv a materialelor folosite la construcție a arătat că rețeaua aparține perioadei romane. Cercetările o plasează în intervalul cuprins între mijlocul secolului I î.Hr. și mijlocul secolului I d.Hr., adică în urmă cu aproximativ două milenii.

În acea perioadă, Lugdunum devenea unul dintre cele mai importante orașe ale Galiei romane. Fondat în anul 43 î.Hr., a ajuns capitala celor trei provincii galice, centru administrativ și comercial și locul în care se desfășura adunarea anuală a reprezentanților galilor. Orașul avea și o monetărie în care erau produse monede de aur și argint.

Tocmai această importanță economică și politică a dat naștere uneia dintre cele mai interesante ipoteze: poate că romanii au construit galeriile pentru a păstra în siguranță bunuri și valori care nu puteau fi lăsate la suprafață.

Există însă o problemă majoră. Nu a fost găsit niciun obiect care să demonstreze fără echivoc ce se depozita acolo. Nu există niciun text antic cunoscut care să descrie construcția sau să explice motivul pentru care a fost ridicată, scrie dailygalaxy.com.

Aur, argint sau grâne? Cele două ipoteze care pot explica misterul tunelurilor

Una dintre explicațiile luate în calcul de cercetători este că rețeaua ar fi funcționat ca un depozit securizat pentru metale prețioase. Ipoteza are legătură directă cu rolul economic al orașului Lugdunum, unde se băteau monede și circulau cantități importante de metale.

Construcția solidă, pereții din piatră, podelele întărite și puțurile verticale au atras atenția arheologilor. Aceste elemente ar fi putut permite transportul și depozitarea unor încărcături valoroase, inclusiv a unor rezerve de argint asociate monetăriei sau instituțiilor fiscale romane.

Pentru a verifica această posibilitate, o echipă de cercetători coordonată de Hugo Delile a analizat sedimentele găsite în galerii. Studiul, publicat în Journal of Archaeological Science, a folosit o metodă care examinează izotopii plumbului. Explicația este relativ simplă: în lumea romană, argintul folosit pentru monede provenea adesea din minereuri care conțineau și plumb. Dacă în galerii ar fi fost păstrate cantități mari de argint, urmele acestui metal ar fi putut rămâne în sedimente.

Cercetătorii au găsit concentrații ridicate de plumb, dar distribuția acestuia nu a demonstrat că metalul provenea din depozitarea unor rezerve de argint. Analizele sugerează mai degrabă că particulele bogate în plumb au ajuns în galerii din exterior, după abandonarea lor. Apa de ploaie ar fi transportat sedimente contaminate de activitățile meșteșugărești și metalurgice ale orașului, iar puțurile verticale au permis infiltrarea acestora în subteran.

Cu alte cuvinte, prezența plumbului nu înseamnă că romanii țineau acolo argint sau alte metale prețioase. Studiul nu confirmă, dar nici nu exclude definitiv ipoteza depozitării unor asemenea valori.

O altă ipoteză, susținută de o cercetare bazată pe modelarea geologică și termică a dealului Croix-Rousse, este poate și mai surprinzătoare: galeriile ar fi putut funcționa ca un depozit subteran pentru produse agricole, inclusiv cereale aduse din provinciile Galiei.

Cercetătorii au analizat peste 600 de date provenite din foraje și au construit un model tridimensional al dealului, pentru a înțelege cum sunt dispuse straturile geologice și ce condiții există în subteran. Au folosit, de asemenea, scanări LiDAR ale galeriilor și simulări pentru a estima temperatura din diferitele încăperi.

Rezultatele au arătat că zonele cele mai adânci ar fi putut păstra o temperatură relativ stabilă, de aproximativ 14-14,5 grade Celsius. În plus, partea sudică a rețelei se află într-o zonă geologică relativ uscată, ferită de principalele straturi acvifere.

Aceste condiții ar fi fost utile pentru păstrarea unor produse perisabile. În loc să fie depozitate în clădiri expuse căldurii, umezelii sau inundațiilor, grânele și alte bunuri agricole ar fi putut fi păstrate în spații subterane, unde variațiile de temperatură erau mai mici.

De aici apare o posibilă legătură cu adunarea anuală a celor Trei Galii. Reprezentanții provinciilor se întâlneau la Lugdunum, iar cercetătorii iau în calcul ca unele produse agricole aduse drept contribuții sau taxe să fi fost depozitate în aceste galerii.

Ipoteza este interesantă, dar are limite importante. Simulările nu au stabilit nivelul de umiditate din toate încăperile, iar până acum nu au fost descoperite resturi de cereale sau alte produse care să dovedească depozitarea alimentelor. Este posibil chiar ca rețeaua să nu fi fost terminată sau să nu fi fost folosită niciodată în forma pentru care fusese proiectată.

Așadar, cele două explicații nu reprezintă descoperirea unui răspuns definitiv. Una încearcă să afle dacă galeriile au fost construite pentru protejarea metalelor prețioase, iar cealaltă analizează dacă ele puteau păstra produse agricole în condiții stabile. Până în prezent, niciuna nu a fost demonstrată.

De ce nu au reușit arheologii să dezlege misterul după aproape 70 de ani

Unul dintre motivele pentru care rețeaua este atât de dificil de interpretat ține de felul în care a fost cercetată după descoperire.

În anii 1960, o parte a galeriilor a fost curățată și consolidată pentru a preveni problemele structurale. În timpul acestor intervenții, sedimentele și posibilele urme arheologice au fost îndepărtate fără să fie documentate în detaliu. Ulterior, alte lucrări de construcție au modificat anumite porțiuni ale rețelei.

Această situație a făcut ca arheologii să piardă o parte dintre informațiile care ar fi putut explica modul în care era folosită construcția. În lipsa obiectelor, a urmelor de activitate și a unor documente istorice, specialiștii sunt nevoiți să se bazeze pe arhitectură, geologie, sedimente și modele digitale.

Există și un detaliu istoric care adaugă o notă aparte poveștii. În martie 1950, cu câțiva ani înainte ca rețeaua să fie descoperită, muncitorii care lucrau la construirea unui garaj în zona străzii Fantasques au găsit fragmente din scheletul unui bărbat, la aproximativ 6,5 metri sub suprafață. În apropierea rămășițelor se aflau obiecte militare, inclusiv o sabie lungă, și câteva monede de argint.

Obiectele au fost asociate cu un soldat care ar fi murit în anul 197 d.Hr., în timpul războiului civil dintre Clodius Albinus și Septimius Severus. Ulterior, s-a observat că orientarea zidurilor de lângă locul descoperirii corespundea cu cea a unuia dintre puțurile rețelei subterane. Nu există însă dovezi că scheletul ar fi făcut parte din galeriile propriu-zise sau că ar putea explica scopul lor.

Astăzi, accesul în aceste galerii este interzis publicului, atât din motive de siguranță, cât și pentru protejarea unui patrimoniu extrem de fragil. Pentru a permite totuși explorarea lor, autoritățile din Lyon au realizat o vizită virtuală tridimensională, care oferă o perspectivă asupra coridoarelor și a structurii subterane.

După aproape 67 de ani de la descoperire, rețeaua continuă să ridice aceeași întrebare: de ce au investit romanii atâta muncă și resurse într-un labirint ascuns sub oraș? Noile cercetări au restrâns unele posibilități și au oferit indicii despre condițiile din subteran, dar nu au găsit încă dovada care să explice de ce a fost construit și la ce a folosit cu adevărat.