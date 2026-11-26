Jared Kushner a declarat că Putin este o personalitate istorică și un mare maestru al politicii, informează agenția de presă Vesti.

Trimisul special și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, a spus despre președintele Rusiei, Vladimir Putin, că este o personalitate istorică și un mare maestru al politicii.

„Poți aproba ce a făcut sau respinge, dar cu certitudine el este un mare maestru al politicii. El este o personalitate istorică", a declarat Kushner într-un interviu acordat jurnalistului Mathias Döpfner, directorul grupului media Axel Springer, dialog publicat pe site-ul MD Meets.

Vesti amintește că, în luna noiembrie, Kushner și emisarul american Steven Witkoff s-au deplasat la Moscova pentru negocieri cu Putin. După întâlnirea cu liderul rus, Kushner a descris discuțiile drept exhaustive și detaliate. (M.G.G.)