Demisie contra moțiune: Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe ministra Buzoianu

Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Diana Buzoianu (USR) de la Mediu și noua conducere numită de aceasta la Apele Române. În plus, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să desființeze compania ESZ Prahova, deținută de Apele Române, implicată în scandalul apei din județul Prahova.

Premierul Bolojan nu i-a dat un răspuns tranșant șefului PSD. În caz că Ilie Bolojan refuză demiterea ministrei USR, PSD ar putea vota o moțiune simplă la adresa acesteia sau va putea refuza orice colaborare politică, au mai spus sursele citate. Reamintim că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat mai devreme marți că PSD va face o evaluare a participării sale la guvernare, care se va încheia cu un vot privind rămânerea sau nu în coaliție.