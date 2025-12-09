PUSL, în fața Ministerului Mediului: „Indiferența lasă oameni în secolul XXI fără apă la robinet!"

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă acțiunile de protest împotriva modului în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează criza apei din Prahova și Dâmbovița. Marți dimineață, liderii formațiunii au cerut din nou demisia ministrei Diana Buzoianu, acuzând un eșec administrativ grav, în urma căruia aproximativ 150.000 de cetățeni stau de o săptămână fără apă potabilă sau primesc apă cu mâl.

Liviu Negoiță, liderul PUSL, a atras atenția asupra dimensiunii reale a crizei: „Demisia ar fi trebuit să fie un gest de normalitate. Faptul că doamna ministru Diana Buzoianu nu a demisionat, ne obligă să ieșim în stradă și să-i cerem demisia. Nu se poate ca atunci când abandonezi peste 100.000 de oameni, bătrâni, oameni bolnavi, copii, să vii să ne spui povestea acarului Păun..." Acesta a criticat dur lipsa de asumare din partea ministrului: „Indiferența ministerului agravează un dezastru administrativ." Și a punctat că răspunderea este una politică: „Politic, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, răspunde doamna ministru. Toți ceilalți, dacă sunt vinovați, vor răspunde penal", a adăugat Negoiță.

Critici ferme au fost exprimate și în Parlament, unde Grațiela Gavrilescu - președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru - a denunțat justificarea ministrei: „Îmi pare rău că în anul 2025 am fost nevoiți, mulți dintre noi, să stăm fără apă, numai pentru că unii au spus simplu, dar și-au asumat să fie în funcție de conducere înaltă, de ministru - ‘Nu am fost informată'. Nu ai voie să folosești această frază!" PUSL transmite că va continua protestele și presiunea instituțională până la remedierea urgentă a situației și până când cetățenii afectați vor avea apă curată și sigură la robinet.