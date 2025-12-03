Mircea Dinescu despre măsurile guvernului: "Ăștia vor să-i mai omoare o dată pe țărani. De aia Georgescu va ieși președinte!"

Scriitorul și publicistul Mircea Dinescu a lansat un atac direct la adresa guvernului în general, într-o intervenție televizată în care a vorbit despre gestionarea resurselor de apă, politicile fiscale aplicate în mediul rural și criza agriculturii românești:

„România nu e o șandrama, dar o șandrama au reușit ei să facă dintr-o țară care ar fi trebuit să fie funcțională. Păi dacă ei intră în curțile oamenilor și le cer bani pentru solarii, în loc să-i bucure și să-i încurajeze, să le dea bani să facă solarii în curte ca să producă legume mai ieftine, vor să-i mai omoare încă o dată pe țărani. I-a mai omorât o dată comunismul cu colectivizarea și îi omoară ei a doua oară acum cu impozitele, din prostie.

România, după Franța, e a doua țară cu potențial agricol, cu pământ bun, cu climă bună. Și noi suntem la coada Europei la producători de mâncare, când am putea să fim pe locul 2 în lume, după Franța. De ce? roprietatea țăranului ar fi trebuit încurajată. Nu să-i iei solarul din curte, ci să-i dai bani să și-l facă. Pentru că ar fi scăzut prețul alimentelor. Sunt mai mulți vânzători decât cumpărători. Asta dă un semnal clar. Niciun politician n-a intrat într-o piață să vadă: ‘dom'le, de ce sunt mai mulți vânzători decât cumpărători?' Pentru că lumea nu are bani.

Când îți comanzi un costum adevărat, croitorul nu taie la nimereală. Ăștia taie manșeta, taie pantalonul, taie șoseta, și zic că fac reformă economică. Nu e în regulă. Dau apă la moară opoziției. La moara naționaliștilor. Și când va ieși Georgescu președinte, va ieși din frica oamenilor. Situația actuală nu generează revoltă, ci resemnare. Noi nu avem nicio reacție. Și când lumea spune ‘lasă, domnule, asta e', înseamnă că renunți la lume."