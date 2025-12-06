Adrian Năstase lansează un scenariu-bombă în criza apei: "Barajul Paltinu un experiment militar?"

Adrian Năstase a postat pe blogul său un comentariu despre scandalul din ultimele zile. Fostul premier a lansat un scenariu total neașteptat.

Peste 100.000 de oameni din Dâmbovița și Prahova au rămas fără apă mai multe zile după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare. Acest lucru coroborat cu ploile torenţiale de săptămâna trecută, a dus la ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată. De asemenea, centrala electrică Brazi a fost oprită parțial.

„Otrăvirea fântânilor era, in tradiția militară a românilor, o modalitate de a se apăra de invaziile străinilor. Mă intreb dacă secarea, simultană, a mai multor lacuri de acumulare din țară dar, mai ales, decizia privitoare la bazinul Paltinu si lăsarea fără apă a peste 130000 de locuitori din Prahova nu reprezintă un experiment militar. Inchipuiți-vă că, prin astfel de decizii, dușmanul invadator ar fi lăsat fără apă. De unde să o aducă? De la Moscova?

Dacă această ipoteză ar fi corectă, atunci ar fi rațional ca Ministerul mediului, apelor si pădurilor să se unească cu Ministerul Apărării, ținând seama si de rolul pădurilor ('codrul mi-e prieten numai mie...'). In felul acesta, doamna ministru Diana Buzăianu, cea care a mers la Baraj pentru a dialoga cu acesta si a vedea 'realitatea necosmetizată' a lacului de acumulare, ar putea prelua si portofoliul Apărării iar populația de urși protejați ar putea fi folosită impotriva invadatorilor, in timpul celor zece zile pana când ar sosi intăririle NATO.", a scris Adrian Năstase.

Cel mai mare furnizor de apă din judeţul Prahova, Hidro Prahova, şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ au anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile care în ultima săptămână nu au fost alimentate. În primă fază, populaţia va primi apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii vor primi mesaje Ro-Alert prin care li se va aminti despre această restricţie.