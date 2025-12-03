Tactica USR: Drulă va fi pus la Apărare în caz că pierde Capitala! (surse)

Surse USR au informat Ziuanews că tactica formațiunii politice de a nu numi încă un ministru al Apărării în locul lui Ionuț Moșteanu (deocamdată interimar este useristul Radu Miruță, care e si, catastrofal, ministrul Economiei) pentru că așteaptă rezultatul alegerilor de la Primăria Bucureștiului, de duminică, 7 decembrie 2025.

În cazul în care, cel mai probabil la această oră, Cătălin Drulă va pierde alegerile, atunci va fi propus de USR ca ministru al Apărării. USR este nevoită să numească rapid un ministru plin din motive de negociere a fondurilor SAFE cu Uniunea Europeană. La un prim termen, România a fost reprezentată de Radu Miruță, însă cei de la UE cer ca la negocierea viitoare sa se prezinte un ministru cu puteri depline.