Autodenunț sau sabotaj? Fost primar USR lansează nucleara campaniei

Într-o recentă postare pe facebook, Radu Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2 face o mărturie cutremurătoare, similară unui autodenunț. Acesta afirmă, cu subiect și predicat, că s-a înțeles cu Nicușor Dan să acorde autorizații de construire, pentru ca mai apoi primarul general să le conteste în instanță, fapt dovedit ilegal de către Curtea Supremă, în decizia recentă.

Mai exact, conștienți fiind că este abuziv să blocheze aplicarea reglementărilor de urbanism, păgubind nu doar investițiile private, ci si cele publice - după cum chiar Primăria condusă la acea vreme de Radu Mihaiu a indicat în fața judecătorilor, prin centralizatorul lucrărilor de peste 8 miliarde de lei ratate (pasaje, școli, grădinițe, spitale și parcuri).

Pe lângă dezastrul economic provocat investitorilor, mediului de afaceri și comunității, inclusov bugetul de stat a fost afectat, contribuția Capitalei la PIB revenind în cei 5 ani de mandat al lui Nicușor Dan la procentul din perioada crizei economice din 2009-2010.

Pare că disperarea campaniei electorale a agitat atât de tare spiritele, încât Radu Mihaiu este dispus nu doar să lanseze acuzații la adresa lui Ciprian Ciucu, ci si să se detoneze printr-o declarație ce poate indica un veritabil grup infracțional.

Asta pentru că, dacă fostul edil afirmă că se temea de consecințele abuzului în serviciu pentru nerespectarea legii, Nicușor Dan nu a avut o problemă în aceeași conduită ilicită, dovadă stând sutele de amenzi stabilite de judecători, pe care actualul președinte le-a plătit din banii bucureștenilor.

În lupta sa cu Ciprian Ciucu, Mihaiu descrie un veritabil complot, având drept obiectiv posibila inducere în eroare a instanțelor de judecată. Or, dacă din punct de vedere al literei legii, situația poate fi de înțeles, în sens moral și al spiritului legii, lucrurile sunt mai mult decât contestabile.

Impactul asupra alegerilor de duminică poate fi important, câtă vreme marota luptei cu "mafia", slogan amintind de lozinca lui Corneliu Vadim Tudor, a fost îmbrățișat atât de Cătălin Drulă, cât și de Ciprian Ciucu, ca să nu mai vorbim de Anca Alexandrescu. Postarea fostului edil indică, însă, tocmai o asocierea sulfuroasă, cu implicații periculoase pentru sistemul de justiție.