Cine a trădat de fapt - Fondatorul AUR face acuzații extrem de grave la adresa lui Simion: "Cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani"

Claudiu Târziu avertizează asupra celui mai important eșec al opoziției parlamentare din ultimele decenii, după ce o coaliție guvernamentală dezbinată a câștigat fără drept de apel alegerile din Capitală și Buzău. El subliniază necesitatea ca suveraniștii să facă o analiză dură și fără menajamente a deciziilor care i-au adus în această situație.

"Suntem martorii celui mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani. O coaliție de guvernare fragmentată și bezmetică a reușit să câștige fără drept de apel alegerile din Capitală și din Buzău în fața unor candidați neconvingători, incapabili să capitalizeze valul uriaș de revoltă antisistem.

Este finalul unei scamatorii politice care ne costă încă o jumătate de mandat și ziua în care trebuie să începem o analiză fără menajamente a deciziilor care ne-au adus aici", a scris fostul lider AUR, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul a strâns rapid zeci de comentarii, iar mulți i-au reproșat lui Târziu că a trădat AUR și mișcarea suveranistă. Acesta a revenit cu un răspuns amplu.

"Eu nu am trădat, ci am fost trădat. Dar ca să înțelegeți, puneți-vă câteva întrebări de bun-simț:

Cine a îndatorat partidul cu milioane de euro, care acum e luat în arendă de patronul de la Realitatea?

Cine l-a folosit și l-a vândut pe dl Călin Georgescu în alegerile reluate (în mod ilegitim) în primăvara acestui an?

Cine a schimbat peste noapte liderii și a distrus unele dintre cele mai bune filiale ale partidului?

Cine a vândut cu 60.000 de euro bucata locurile de parlamentari?

Cine, în răspăr cu toate promisiunile, a făcut praf banii din subvenția publică, pe care partidul a promis că nu-i va cheltui (alte milioane de euro)?

Cine a pus pe listele de la locale tot felul de traseiști, interlopi, scandalagii, care au făcut rău imaginii partidului?

Cine a ticluit o "campanie" pentru europarlamentare în care nu erau promovați candidații (deși erau unele nume răsunătoare pe listă) și nu erau tratate problemele generale de politică a Comisiei Europene, care au efecte negative până în ultimul sat din România? Cine a dus astfel în derizoriu numele unor mari eroi și conducători ai neamului și istoria națională, prin scenete penibile, dar plătite foarte scump?

Cine a refuzat să facă orice fel de campanie în alegerile parlamentare de anul trecut, astfel că partidul cu pricina a luat 18% în loc de 40%, cât ar fi putut să obțină?

Cine a făcut blat cu Marcel Ciolacu, prin care a primit voturi de la PSD în primul tur al alegerilor prezidențiale?

Când veți fi gata să vă răspundeți cinstit (că informațiile sunt la liber, în surse deschise), atunci veți înțelege cine a trădat partidul, electoratul și cauza și că același om, cu clica lui, m-a trădat și pe mine, alungându-mă din partidul pe care l-am construit de la zero", a scris fondatorul AUR.