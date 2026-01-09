Cristian Diaconescu critică deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan: "Este economie, dar și ipocrizie"
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat că utilizarea avioanelor militare pentru deplasările oficiale ale demnitarilor români reprezintă doar o soluție de avarie și nu una potrivită pe termen lung. El atrage însă atenția că statul român ar trebui să depășească „ipocrizia" legată de costuri și să asigure un mijloc de transport adecvat pentru reprezentanții săi.
Întrebat dacă experiența este plăcută, Diaconescu a răspuns tranșant: „Nu". Acesta a subliniat însă că, deși statul român se află într-o situație financiară complicată, existența unui mijloc de transport oficial, adecvat pentru demnitarii aflați în misiuni externe, nu ar reprezenta un cost exagerat.
„Cred că ar trebui să ieșim, la nivel statal, dintr-un anume tip de ipocrizie. Din acest punct de vedere, da, sigur, statul este într-o situație foarte complicată, cetățenii nu mai vorbim... Dar ideea de a avea totuși un mijloc de transport adecvat, nu numai pentru președinte, sigur, ci pentru toți cei care se află în misiuni oficiale... cred că nu este un cost prea mare", a precizat fostul consilier prezidențial.
Referindu-se la avionul Spartan, fostul ministru a menționat posibile „probleme legate de capacitatea de survol, funcționare și comunicații", precizând totodată că respectă rolul acestuia ca aeronavă militară, utilizată în principal pentru antrenamente și misiuni specifice.
În opinia sa, folosirea acestuia pentru deplasări oficiale reprezintă o soluție de economie, dar nu neapărat una potrivită din punct de vedere al imaginii externe. „Indiferent dacă ne place sau nu, un anumit tip de «standing» al celui care reprezintă statul în exterior contează", a afirmat Diaconescu. Întrebat dacă faptul că reprezentanții statului sunt nevoiți să folosească astfel de aeronave înseamnă că România „se face de râs" pe aeroporturile internaționale, Diaconescu s-a limitat doar la a concluziona: „Suntem diferiți".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Viktor Orbán e revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare"
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat marți ca Ucraina ar fi prezentat o noua estimare financiara in valoa ...
-
Gheorghe Piperea anunță două procese colective contra traxelor impuse de Ilie Bolojan
Taxele impuse de Ilie Bolojan pe finalul anului 2025 vor ajunge pe masa judecatorilor care vor trebui sa decida daca sun ...
-
Curtea de Apel contestă măsura lui Bolojan, luată după documentarul Recorder. Se cere suspendarea executării deciziei
Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns in fața ...
-
Cel mai optimist ministru din Guvernul Bolojan, la început de 2026. „Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul dintre elementele cheie ale anului"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj optimist de inceput de an, explicand de ce 2026 ar putea fi ...
-
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan - Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta"
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea sociala. Î ...
-
Probleme în CV-ul noului primar general. Universitatea București neagă funcția pe care Ciprian Ciucu susține că a ocupat-o
Potrivit propriului CV și prezentarilor publice, Ciprian Ciucu s-a declarat lector al Universitații din București intre ...
-
Mintea românului de pe urmă: 61% dintre cetatenii cu drept de vot considera ca anularea alegrilor in 2024 a fost greșită. Majoritatea dintre ei nu s-au dus la vot
Un sondaj efectuat de IRES arata ca romanii considera 2025 ca fiind un an marcat de insecuritate economica, polarizare p ...
-
Ghilotina de catifea: Legea Vexler și instituirea cenzurii penale în România 2025. De la "anularea votului" la "anularea omului"
Autor: Prof. Florin Gabriel Șerban Aceasta analiza diseca mecanismul prin care Romania anului 2025 instaleaza ceea ce nu ...
-
USR a început demersurile de demitere a celor 4 judecători din CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților: „E similar cu o lovitură de stat!"
Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, anunța ca va depune cerere pentru incetarea mandatelor celor patru judecatori C ...
-
Nu boicot, ci apărarea legii: explicația celor patru judecători CCR pentru ședințele blocate
Patru judecatori ai Curții Constituționale susțin, intr-un comunicat comun, ca situația creata in jurul dosarului privin ...
-
Mirabela confirmă: Nicușor Dan e pasionat de ciolan!
Mirabela Gradinaru, in emisiunea „La cina", dezvaluie ca mancarea preferata a lui Nicușor Dan este una profund tra ...
-
Istoricul Armand Goșu consideră că anularea alegerilor a făcut jocul rușilor: „NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine..."
Istoricul Armand Goșu, specialist in spațiul ex-sovietic, considera ca prin anularea alegerilor prezidențiale s-a facut ...
-
Andrei Caramitru: "Echipa Bolojan-Nazare e top. Ne scoate din belea, dar românii trebuie să muncească mai mult"
Economistul Andrei Caramitru susține ca Romania incepe sa iasa din zona de risc pe finanțe publice, grație masurilor lua ...
-
A apărut "Colindul Bolojanului": "Pensii înghețate, salarii tăiate, datorită ție, măi, dragă Ilie!"
Presa din județul Bihor - acolo unde a activat Ilie Bolojan inainte sa vina la București - a publicat, inainte de Craciu ...
-
Regizorul Stere Gulea: "România va trece printr-un regim autocratic. Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta!"
Romania va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru ca acesta e nivelul de aspiratie al majoritatii populatie ...
-
TOPURILE 2025 ale Clubului de Gândire GOLD. Cine sunt laureații în politica internă și externă! - Solid News
La finalul sezonului de emisiuni de la GOLD FM și la finalul anului 2025, marcat de evenimente politice interne (alegeri ...
-
Capitalizarea nemulţumirii sociale: AUR, pe primul loc în cel mai recent sondaj. PSD, pe locul 2. Împreună ar avea majoritate parlamentară să trântească guvernul
AUR conduce in intentiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, releva un sondaj CU ...
-
Nicușor Dan: CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public
Presedintele Nicusor Dan a declarat duminica, ca va initia in ianuarie un referendum in randul corpului magistratilor, c ...
-
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: "Cât timp își face treaba..."
În timp ce vorbesc despre reforma, taieri de posturi și eliminarea sinecurilor, doi primari - unul de la PNL și un ...
-
Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, in Capitala, un protest fața de Legea Vexler, avertizand ...
-
Mari probleme pentru Ursula: Peste 10.000 de fermieri iau cu asalt Bruxelles-ul - Protest agresiv împotriva acordului UE-Mercosur
Peste 10.000 de fermieri din state membre UE s-au adunat joi la Bruxelles pentru a manifesta impotriva planurilor Comisi ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapă de lemn: consum mai mic cu 4%, 130.000 de firme închise, 20.000 de concedieri. Avertismente în valuri privind recesiunea
Austeritatea impusa de Guvern a venit cu efecte in lanț care se vad deja in economie. Consumul, motorul principal al cre ...
-
Doi foști premieri acuză incompatibilitate și incompetență la vârful Guvernului? Ponta și Grindeanu contestă propunerea lui Radu Miruță la Apărare
Fostul premier Victor Ponta lanseaza un atac dur dupa ce USR l-a propus pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruța, ...
-
Cât de posibil este scenariul celui de-Al Treilea Război Mondial, NATO vs. Rusia. Doi generali au dat verdictul
Marea Britanie, Germania și Franța se pregatesc de un eventual razboi. Oficiali din armatele celor trei state au avertiz ...
-
Ministerul Finanțelor alocă 3.8 miliarde de lei pe final de an: Banii merg către proiecte care au încins coaliția
Ministerul Finanțelor aloca 3.8 milioane de lei pe final de an. Alexandru Nazare a explicat cum vor fi distribuiți banii ...
-
Scandal monstru în Parlament: Silviu Vexler a rupt pozele cu Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu!
Silviu Vexler, inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei, a rupt o foaie care conținea fotografii cu Mihai Eminesc ...
-
Ciprian Ciucu anunță dezastrul găsit după Nicușor Dan la Primăria Capitalei: STB în insolvență, Termoenergetica e praf, datorii uriașe, blocaje!
Noul primar general, Ciprian Ciucu, anunța ca, imediat dupa momentul in care a caștigat alegerile, a gasit la Primaria C ...
-
Ce a înțeles Andrei Caramitru din "Lupta pentru acapararea României": Există patru echipe
Gruparile și lupta totala care e acum. ca sa ințelegem toți ce se intampla. Exista 4 "echipe": 1) TEAM KGB. A existat un ...
-
Piperea mută disputa cu Recorder la Bruxelles: Kovesi așteaptă prescripția în dosarul vaccinurilor?
Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universitații din București și europarla ...
-
Călin Georgescu: "Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal!"
Calin Georgescu a mers sa semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. Liderul suveraniștilor a fost așteptat și ovaționat d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu