Cristian Diaconescu critică deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan: "Este economie, dar și ipocrizie"

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat că utilizarea avioanelor militare pentru deplasările oficiale ale demnitarilor români reprezintă doar o soluție de avarie și nu una potrivită pe termen lung. El atrage însă atenția că statul român ar trebui să depășească „ipocrizia" legată de costuri și să asigure un mijloc de transport adecvat pentru reprezentanții săi.

Întrebat dacă experiența este plăcută, Diaconescu a răspuns tranșant: „Nu". Acesta a subliniat însă că, deși statul român se află într-o situație financiară complicată, existența unui mijloc de transport oficial, adecvat pentru demnitarii aflați în misiuni externe, nu ar reprezenta un cost exagerat.

„Cred că ar trebui să ieșim, la nivel statal, dintr-un anume tip de ipocrizie. Din acest punct de vedere, da, sigur, statul este într-o situație foarte complicată, cetățenii nu mai vorbim... Dar ideea de a avea totuși un mijloc de transport adecvat, nu numai pentru președinte, sigur, ci pentru toți cei care se află în misiuni oficiale... cred că nu este un cost prea mare", a precizat fostul consilier prezidențial.

Referindu-se la avionul Spartan, fostul ministru a menționat posibile „probleme legate de capacitatea de survol, funcționare și comunicații", precizând totodată că respectă rolul acestuia ca aeronavă militară, utilizată în principal pentru antrenamente și misiuni specifice.

În opinia sa, folosirea acestuia pentru deplasări oficiale reprezintă o soluție de economie, dar nu neapărat una potrivită din punct de vedere al imaginii externe. „Indiferent dacă ne place sau nu, un anumit tip de «standing» al celui care reprezintă statul în exterior contează", a afirmat Diaconescu. Întrebat dacă faptul că reprezentanții statului sunt nevoiți să folosească astfel de aeronave înseamnă că România „se face de râs" pe aeroporturile internaționale, Diaconescu s-a limitat doar la a concluziona: „Suntem diferiți".