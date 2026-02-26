Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica

O doamnă sau domnișoară POT pe numele ei de parlamentată Codruța-Maria Corcheș - cu toate că era mai nimerit "Cruduța" - a ieșit la agățat, să presteze pe culoarele politicii, împiedicându-se pe tik-tocuri taman de un concert rock, care îi intră ca un cui talpă și-o înțepă la bătătură. Iar asta după ce, tot din durerea monturilor, se certă cu un regizor ungur care puse-n scenă "o piesă de teatru prea sexuală și prea lascivă" pentru pudibonderia timișeană.

POToroasa noastră mică cu buze numai bune de un Untold halucinogen (care face bine și la ten și la tineri) își crăcănă mandibula și, din șpagatul buco-maxilo-facial al omușorului tânăr din adâncuri, spuse manelistic că - of, viața mea! - formația de rock Trooper e de-a dreptul satanistă, trebuie musai interzisă, și că demonizează copilașii la un dublu-concert din acest weekend, mai dihai decât o făcuse Epstein pe Insula Iubirii cu Gates și Trump. Unde mai pui că "sataniștii naibii" îl aduc și pe Blaize Bayley, fost vocal la Iron Maiden, care i se închină lui Eddie (nu de Helvig e vorba, păpușică, cel de-l știi tu). Clar, nu?

Madam Io no POT (ca tot are ceva cu ungurii) e limpede ca n-a ascultat Trooper în viața ei. Trupa cu pricina nu numai ca are - dimpotriva - versuri care pot fi mai degraba circumscrise (în cazul ei, circumcise) filosofiei creștine (de ex, la întamplare: "Mă-ntreb ce-a mai rămas, din chinul tău pe cruce?!"/ Strigăt, explicația fiind evidenta pentru lumea in care trăim), dar are o droaie de tineri întregi la minte care nu se înscriu ca boii în POT, ci vin la concerte cu părinți la purtător și canta pe versuri din "Tari ca munții"; "Amintiri" etc., dar și din trilogia istorică (operă rock, pentru Madame de Canapé a politicii de budoar), documentată științific, chiar academic, despre Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul. Nu mai zic despre acțiunile umanitare legate de copii... sau, împreună cu "bikerul" ala de Hrubaru, campania "donează sânge de rocker", firește, sânge de vampir gata satanizat, grupa mare, de au scapat unii cu viață de pe urma lui. Normal că se transformă noaptea în strigoi! Vârcolac e doar "Coiotul" de la Trooper!

N-ar fi, totuși, mai bine, decât să-și bage târtița în ale comisiei-culturii (teatru, muzică etc.), ca Cruduța de pe centura politicii (vorba lui Băse, deci și cacofonia e permisă!) să vadă în stupizenia ei Gen Z că activează la o firmă de taxiuri - SC VT Tudo srl - de unde încaseaza bani din salarii, in același timp cu indemnizații de la Camera Deputaților (precum se vede în facsimil), fiind încadrată pe funcție și pe post de orice. Codruțo, să știi că legea nu-ți permite ca în timp ce ești deputata "oamenilor tineri" (probabil că nici a "fazanilor de baltă") să iei salarii de la societăți cu activitate comercială. Iar taximetria este activitate oficială de-a dreptul comercială, impozabilă. Spre deosebire de lustruitul canapelelor cu bucile. Vezi că vine Marian Ceaușescu și o să strige după tine: "Borfașo, dă banii înapoi!" (că-s de la buget)...

Bogdan Comaroni