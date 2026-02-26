Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte

În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Doar o lună mai târziu, același premier a luat decizia de a-l numi pe Alexandru Bogdan Bălan în funcția de vicepreședintel al Autorității Vamale Române.

Bălan s-a confruntat cu acuzații penale în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. În locul lui Alexandru Bogdan Bălan a fost numit Mihai Savin, tot printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată luni în Monitorul Oficial. În octombrie 2025, G4media a relatat că Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. DNA a dispus soluție de clasare pe 27 mai 2025 pe motiv că fapta nu întrunește „elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu", potrivit unui document pus la dispoziția G4Media.ro chiar de șeful Vămilor, Bogdan Alexandru Bălan.

Pe 18 septembrie 2025, Bălan a fost numit în fruntea Autorității Vamale Române prin decizie a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare. „Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea. Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal", menționau procurorii în decizia de clasare.