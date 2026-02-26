Rareș Bogdan îi dă dreptate lui Donald Trump: „L-au condamnat cu ficatul, nu cu creierul!"
Postat la: 26.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a analizat ultima decizie a Curții Supreme a SUA în privința tarifelor, decizie care a stârnit furia președintelui american Donald Trump. Bogdan îi dă dreptate liderului de la Casa Albă și aduce mai multe argumente în acest sens.
Curtea Supremă a SUA a decis că Trump şi-a depăşit autoritatea prezidenţială când a impus o serie de tarife mai mari în temeiul unei legi privind situaţiile de urgenţă economică.Preşedintele Donald Trump şi-a reînnoit luni atacurile la adresa Curţii Supreme a SUA, şi a promis să recurgă la alte puteri şi licenţe tarifare, fără a da însă detalii (pe larg, aici).
„Sentința Curții Supreme a SUA în chestiunea tarifelor ne poate bucura pe noi, europenii, pe moment, dar să fim sinceri: a fost doar o decizie care pretinde, subliminal, că a urmărit să prevină tirania pe termen lung. Și o poveste ca a noastră cu drobul de sare. L-au condamnat pe Donald J. Trump cu ficatul, nu cu creierul.
Am studiat argumentele celor două părți și am ajuns la conzluzia că, juridic vorbind, fără a le face proces de intenție, judecătorii SUA au cântărit ca niște contabili învechiți. Au aplicat reguli adoptate în anii 60-70 pentru a proteja economia americană într-un context care diferă total de ce trăim acum. Dar: mergând pe logica lor, că doar în situații se urgență se poate recurge la o decizie de taxare cum a făcut Trump, deci președintele ar fi greșit, îmi vine în minte, chiar mă încurcă, John Locke. Cine este domnul? Un tip care i-a influențat pe Thomas Jefferson și „părinții fondatori" să scrie Declarația de Independență, Constituția SUA și restul documentelor fundamentale ale Americii. Locke înțelegea prin „prerogativă" puterea executivului de a acționa după cum consideră, pentru binele public, „chiar și împotriva literei legii" dacă este necesar, în situații de criză", spune Rareș Bogdan, pe Facebook.
„Curtea Supremă a decis că tarifele impuse de președinte sunt neconstituționale și a argumentat astfel: Legea IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) invocată de Trump îi dă puterea de a reglementa importurile în situații de urgență, dar asta nu include și impunerea de taxe vamale. Aici este discuția mare. Discuții ceva mai mici, dar tot argumentele Curții: puterea de a impune taxe aparține Congresului, lipsa precedentului și impactul vast al deciziei (zeci de miliarde de dolari).
Deci argumentul fatal a fost că deficitul comercial nu este o urgență națională așa cum a fost definită de IEEPA. Prima chestiune care ne vine în minte când auzim „urgență" este atac, pandemie, urgan, nu? Ori deficitul, consideră Curtea, e o chestie cronică. Cu alte cuvinte: suntem cam proști, dar deoarece durează de ceva vreme, ne-am obișnuit. În trena acestui argument al Curții: SUA nu pierd bani, pentru că primesc bunuri și servicii, dolarii se întorc sub formă de investiții, dolarul e monedă de rezervă mondială, este exportat.
Nu contest, dar să facem ce a făcut Trump și să privim cifrele fără să comparăm mere cu pere. Un deficit de aproape un trilion pe an (recordul din 2022) la bunuri înseamnă locuri de muncă mai puține sau mai prost plătite. Șomaj. Când cumperi masiv de la alții, le imporți munca, le deschizi altora fabrici. Și le închizi pe ale tale. Sunt multe exemple. Când închizi o fabrică există un efect de multiplicare. Sunt alte afaceri care deserveau fabrica. Se închid și ele. Simplu? Simplu. Urât.
Pe urmă: dacă balanța e înclinată nu spre Germania, care e mai degrabă prietenă (Merkel a plecat), ci spre China, lucrurile devin dramatice. Vorbim aici de vulnerabilități critice. Tu trebuie să produci la tine în țară componente electronice, oțel, medicamente, pentru situații de conflict sau exact tensiuni diplomatice. Dacă asta nu e siguranță națională, nu știu ce e.
Rămânem la deficit. După cum se știe, acesta trebuie finanțat. Simplu: dacă America vinde mai puțin decât cumpără, ceilalți strâng dolari. Cu dolari, cumpără titluri americane. Așa ajunge China creditor important al guvernului SUA. Convenabil? Nu!! Și nu doar pentru că din taxele cetățenilor americani se achită dobânzi către entități statale străine. Care entități finanțează Rusia, să nu uităm", a punctat europarlamentarul.
„Curtea nu a negat validitatea lor, dar a rămas cramponată în proceduri. Ce a spus: „dacă orice problemă economică cronică" este declarată urgență, atunci președintele golește de conținut Congresul. Și mai simplu: arestați tot cartierul unde se ascunde un hoț mărunt!
Să fie limpede: SUA au acceptat decenii de bunuri ieftine, adică au cronicizat deficitul, iar acum efectul este că pătura de mijloc industrială a dispărut. Nu e un uragan, e o pandemie de prostie. Un transfer de putere pentru care a venit scadența.
Dacă America nu produce oțel, microcipuri, aluminiu, deoarece a subvenționat importuri, este vulnerabilă. O catastrofă poate fi în slow-motion, adică poate fi prea târziu. Când s-a închis și ultima oțelărie, te vor întreba oamenii de ce n-ai acționat preventiv. Te vor da în judecată. Vei ajunge la Curtea Supremă. Unde, tot cu ficații, îți vor da în cap.
Să vedem ce mai înseamnă urgența. Nu va fi o rachetă lansată de pe cel mai modern portavion chinezesc, ci o agresiune economică gen dumping, manipulare valutară, furt de proprietate. Specialități chinezești. Dacă o țară vrea să îngenuncheze SUA cu balanța comercială, iar tu, Curte, nu consideri că este o urgență, înseamnă că tu, Curte, dezarmezi țara ta când ai în față adversari ce nu joacă după reguli.
Și mai există spiritul legii, nu doar litera ei! Argumentul Curții că problema aste prea amplă pentru a fi rezolvată de un singur om e neserios. Tocmai pentru că este crucială pentru suveranitatea SUA, comandantul suprem trebuie să poată interveni. Cum să subminezi tu, Curte Supremă, capacitatea SUA de a negocia de pe poziții puternice, când SUA s-au aflat într-un declin evident și au trebuit să reechilibreze balanța?
Apărăm statul de drept chiar dacă murim, zice Curtea Supremă. Păi ce facem, ne sinucidem? Anomaliile trebuie corectate de sistem, pentru că altfel, exact sistemul este problema. Sistemul știe, firește, ce înseamnă conceptul de Executive Stewardship, pentru că dreptul american îl consacră. Adică faptul că președintele nu este un administrator, un birocrat, un nene care verifică proceduri, ci garantul supraviețuirii SUA. Dar Curtea a ignorat spiritul legii, adică faptul că președintele are delegat un mandat pentru autoapărare economică. Ca să nu mai vorbim că legea nu a prevăzut în 1977 războiul hibrid", explică Bogdan.
„Să vă arăt acum de ce acei 6 judecători care au votat blocarea tarifelor sunt foarte înguști: Curtea precizează că legea invocată de Trump spune că poți reglementa, dar nu prevede termenul „a taxa". Nu trebuie să fii doctor în filosofie ca să realizezi că reglementarea este o activitate mai amplă, iar taxele un domeniu limitat, care poate fi inclus în activitatea de reglementare, chiar dacă nu este expresis verbis precizat. În limbaj mai savant, reglementarea este genul proxim, taxele sunt diferența specifică. Sau aritmetic: o mulțime inclusă într-o mulțime mai mare.
În legea IEEPA nu există cuvântul „tarif", deși aceeași lege vorbește de atributul de a reglementa „orice formă de import". Chiar atât de cusută cu ață albă este povestea. Nemaivorbind de faptul că există situații când Curtea Supremă a dat președinților puteri enorme pentru intervenții militare doar deoarece au pronunțat „siguranță națională". Acum, însă, cum miza este buzunarul cetățeanului, deci un potențial ca Trump să fie popular, Curtea se dă savantă și face în același timp pe proasta.
Unicul motiv este politic. Da, intrebarea care rămâne este validă: ce îl va împiedica pe viitor pe un președinte să declare drept urgentă orice temă? Păi atunci să nu mai facem alegeri căci costă, să nu mai mâncăm bomboane că ne cad dinții, să nu mai mergem cu mașina căci găurim planeta. Make UE great again! Și noi putem! UE și SUA, împreună, sunt cheia echilibrului acestei planete! Sunt soluția păcii. Unica", a concluzionat Bogdan.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lista numirilor controversate. PSD cere USR să-l retragă pe pensionarul special numit în fruntea unei companii de stat, prieten al familiei ministrului Miruță
Lista numirilor controversate. PSD cere USR sa-l retraga pe pensionarul special numit in fruntea unei companii de stat, ...
-
Mircea Govor rezolvă o problemă majoră: "Subiect închis. TAROM nu renunță la cursa București - Satu Mare!"
Compania TAROM nu va renunta la cursele aeriene Bucuresti - Satu Mare, urmand ca totul sa mearga mai departe in actualel ...
-
Semne de întrebare în CV-ul ministrului Transporturilor. Explicațiile oferite după acuzația că ar fi mințit în privința studiilor
CV-ul ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, a intrat in atenția publica dupa ce au aparut date potrivit carora ac ...
-
Situație halucinantă: Bolojan l-a demis pe șeful Vămilor în ianuarie, iar acum l-a adus înapoi și l-a numit vicepreședinte
În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan lua decizia de a-l demitte pe Alexandru Bogdan Balan din funcția de preșe ...
-
Cruduței de la POT i se crăcănă de rock: O deputată din comisia de cultură confundă taxmetria cu politica
O doamna sau domnișoara POT pe numele ei de parlamentata Codruța-Maria Corcheș - cu toate ca era mai nimerit "Cruduța" - ...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
-
Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul
Romania ocupa un loc strategic esențial in arhitectura de securitate a NATO, fiind considerata a treia cea mai important ...
-
Dan Nica a răbufnit: "Mă deranjează. Iau foc. Plătim un preț nemeritat la energie electrică"
Romania a platit in ianuarie cel mai mare preț la energie electrica din Uniunea Europeana, de peste doua ori mai mare de ...
-
Mai rău de atât ce ar putea fi?! Nicușor Dan va fi singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-ar fi invitat să țină un discurs
Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la ...
-
România se împrumută cel mai rapid din UE. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB. Cum explică ministrul Finanțelor situația: "Statul a cheltuit constant mai mult decât a încasat"
Ritmul accelerat al imprumuturilor contractate de statul roman, cel mai rapid din Uniunea Europeana, ridica semne serioa ...
-
Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, s-a prezentat astazi la secția de poliție din Buftea pentru ...
-
Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc anunta ca au depus, luni, la Cancelaria premierulu ...
-
Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au incercat mazilirea cond ...
-
Victor Ponta dă verdictul: A început bătălia decisivă între cei care țin cu România și cozile de topor sorosiste!
Publicam in continuare un comentariu extrem de clar despre situatia politica din Romania, dar si cea geopolitica a zonei ...
-
Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"
Avocata Laura Vicol ataca Coaliția de guvernare și spune ca masurile de austeritate reprezinta un abuz fața de romanii c ...
-
Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel
Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ...
-
Ceaușescu rămâne președintele preferat al românilor. E peste Băsescu și Iohannis SONDAJ
Un studiu recent realizat de Cult Research (2-10 februarie 2026) scoate la iveala o realitate sociala contraintuitiva: l ...
-
Ministrul Finanțelor contrazice INS și anunță că România nu e în criză: Alarme false! Avem o creștere reală a economiei, chiar dacă e mică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca Romania nu este in criza economica, și susține ca totul depinde de ungh ...
-
Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit datele trimestriale și arata acum ca Romania a traversat o recesiune ...
-
Bolojane, fii atent aici de unde se trag toate: România este pe locul 1 la luare de mită in Uniunea Europeana și pe locul 3 la corupție în general
Daca ar exista o competiție europeana a corupție, Romania ar urca pe podium fara emoții. Indicele de Percepție a Corupți ...
-
Economistul care anunță recesiunea în România. "Vineri vom vedea dezastrul confirmat de INS"
Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, afirmand ca ...
-
Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate. A fost chemată la audieri în Parlamentul European
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoaca va fi invitata la doua audieri in fața Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a P ...
-
În epoca Bolojan, România se afundă tot mai mult: Corupția este în floare și țara noastră este sub media democrațiilor fragile
Coruptia se agraveaza la nivel global, inclusiv in democratiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, ar ...
-
Primarii explodează la adresa lui Ilie Bolojan: "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu Băsescu. Rău, rău, cel mai rău!"
Creșterea taxelor și impozitelor locale risca sa arunce Romania in aer. Edilii acuza ca atat de rau nu era nici macar pe ...
-
Scandal cultural: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denigrarea iei românești
Fostul prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila, a lansat un atac dur la adresa publicației franceze Le Monde, dupa ap ...
-
Congresul PUSL deschide un nou proiect național: este inițiată Alianța Binelui Comun
Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfașurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute ...
-
Acuzații pe Sprânceană despre George Simion: "Era băut și a încercat în SUA scoaterea României din programul Visa Waiver pentru capital politic"
Dragoș Sprinceana, fost emisar special al Romaniei pentru relația cu SUA a facut acuzații fara precedent. Afaceristul ro ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu