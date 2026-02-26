Neo-marxistul Moise Guran dă un atac la președinte: "E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în cur"

Moise Guran, cunoscut cu viziuni userist-progresist-sorosiste, lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de incoerență și lipsă de direcție în politica externă și internă. Guran susține că șeful statului riscă să se îndepărteze de așteptările celor care l-au votat și critică întârzierea reformelor.

"E timpul să o spunem deschis. Dl Nicușor Dan are nevoie de niște șuturi în cur. Nu de la sugeraniștii care-l fac în multe feluri și pe care el pare (masochist) să-i curteze, ci de la noi, cei care l-am votat, nu din convingere, ci ca să n-avem un președinte care să facă politica pe care dl Dan pare acum s-o facă.

În campania electorală, Goerge Simion spunea deschis că el vrea să joace cu americanii ca să submineze unitatea europeană. Dar ce face acum Nicușor cu se numește?", scrie Guran pe pagina sa de Facebook. Guran critică și lipsa de implicare a președintelui în reformele importante ale țării.

"Ah, și încă ceva... dacă politica externă a României e vraiște, în cea internă există un sens pentru care președintele are mandat mai lung decât prim-miniștrii, parlamentarii și ceilalți oameni politici. Cineva chiar trebuie să coordoneze reformele pe care nu le poate face nimeni într-un an, doi sau patru. Dacă domnul președinte se gândește un an și-i mai rămân apoi patru, apăi s-a dus dracu tot sensul mandatului mai lung", mai spune Guran.