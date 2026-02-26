Paradoxul din Arabia Saudită și Emiratele Arabe: De ce importă cantități uriașe de nisip, deși se află într-un deșert nesfârșit?!

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt două dintre țările cu un deșert nesfârșit, dar, cu toate acestea, se numără printre cei mai mari importatori de nisip din lume.

La prima vedere, asta pare extrem de ciudat, însă explicația este una tehnică: textura nisipului din deșert nu este potrivită pentru a fabrica betonul. Din acest motiv, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, două țări care se dezvoltă în ritm accelerat, sunt nevoite să importe nisip din alte zone ale lumii, informeză As.

Emiratele Arabe Unite au importat peste șase milioane de tone de nisip în 2023. Acest lucru poate părea ciudat pentru o țară cu dune vaste la doar 40 de kilometri distanță. Conform datelor vamale confirmate de experți, Arabia Saudită se află imediat în spatele Emiratelor Arabe Unite în ceea ce privește importul de nisip, în principal pentru a alimenta planul său de dezvoltare Vision 2030. La prima vedere, pare ciudat că națiunile înconjurate de deșert ar cheltui milioane de dolari pentru a importa nisip. Cheia se află în textură.

Nisipul din dunele din apropiere a fost modelat de-a lungul secolelor de vânt. Mișcarea constantă netezește granulele, lăsându-le fine, rotunjite și perfecte pentru plimbări cu cămila, dar nu și pentru construirea unui oraș. Nisipul deșertului nu se leagă bine, ceea ce îl face nepotrivit pentru utilajele grele și betonul armat necesare pentru infrastructură.

Soluția este simplă: importul de nisip din râuri sau cariere. Acest nisip unghiular are granule neregulate care se lipesc între ele, creând un beton rezistent. În Dubai, sute de mii de tone de nisip importat au fost utilizate în proiecte emblematice, precum Palm Islands și The World. Numai pentru Burj Khalifa au fost necesare peste 50.000 de tone transportate din Australia. Nisipul din deșert este inutil și pentru sticlă și siliciu pur, ceea ce determină Emiratele Arabe Unite să cheltuiască peste 87 de milioane de dolari anual pentru importul de cuarț de înaltă calitate.

Conform rapoartelor ONU, nisipul este a doua resursă naturală cea mai exploatată la nivel mondial, după apă. Aproximativ 50 de miliarde de tone sunt transportate în fiecare an, inclusiv transporturi controlate de rețele criminale care trafichează nisip din India și Maroc. În trecut, cererea de nisip era mult mai mică, dar construcția megalopolelor din Golf, precum Dubai, Abu Dhabi și Riyadh, a crescut dramatic consumul.

Printre principalii exportatori de nisip se numără Arabia Saudită, Egiptul și Belgia, care furnizează nisip angular din râuri și cariere, evitând sursele de pe coastă. Deși acest nisip este esențial pentru proiecte precum Vision 2030 din Arabia Saudită, extracția sa poate eroda plajele și amenința ecosistemele.

Arabia Saudită explorează în prezent alternative pentru a reduce cererea globală de nisip. Soluțiile includ materiale reciclate și nisip artificial, care ar putea reduce costurile și impactul asupra mediului, sprijinind în același timp proiecte precum inițiativa Green Vision 2030.