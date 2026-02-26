Celebrul fizician Stephen Hawking, surprins în fotografii din dosarele Epstein: explicațiile familiei

O imagine preluată de presa internațională după publicarea noilor documente Epstein îl arată pe Stephen Hawking pe o plajă, alături de două femei. Familia savantului a transmis că fotografia a fost realizată în 2006, în cadrul unui simpozion desfășurat la hotelul Ritz-Carlton.

Fotografia a fost inclusă într-un nou set de documente legate de ancheta asupra lui Jeffrey Epstein, publicate de Department of Justice.

Potrivit familiei, imaginea a fost realizată la un eveniment științific, iar femeile din fotografie erau îngrijitoarele lui Hawking, conform publicației People.

Evenimentul din 2006, intitulat „Confronting Gravity", a fost finanțat de Epstein. În cadrul conferinței, Hawking a susținut o prezentare despre cosmologia cuantică.

Jurnaliștii americani au identificat numele lui Hawking în aproximativ 250 de mențiuni din arhiva Epstein. Simplul fapt că apare în documente nu reprezintă dovezi de vinovăție sau implicare în activități ilegale.

Într-un email prezentat anterior în procesul intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Ghislaine Maxwell, se arăta că Epstein oferea o recompensă pentru combaterea unei acuzații false potrivit căreia Hawking ar fi participat la o orgie cu minori în Insulele Virgine Britanice. Afirmația nu a fost susținută de nicio probă, iar savantul nu a fost inculpat.

Documentele recent făcute publice fac parte dintr-un volum amplu de materiale privind ancheta asupra lui Epstein, găsit decedat în 2019 într-o închisoare din New York, caz clasificat oficial drept sinucidere, după ce fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Simpozionul din 2006 nu este singura apariție a lui Hawking în evidențele lui Epstein. Anterior, au circulat și alte fotografii cu savantul la diverse evenimente, inclusiv o plimbare cu submarinul în apropierea insulei private a miliardarului.

Familia lui Hawking nu a oferit alte comentarii, dar a reconfirmat că fotografia recent redistribuită surprinde un context profesional și că femeile prezente aveau rol de îngrijire medicală.