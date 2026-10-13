DIICOT a încheiat percheziția informatică în dispozitivele lui Călin Georgescu. Ce au la dispoziție din acest moment procurorii

DIICOT a încheiat percheziția informatică în dosarul în care Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen sunt acuzați de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Anchetatorii au extras milioane de fișiere și zeci de terabiți de date de pe dispozitivele electronice ridicate, urmând să analizeze comunicații, documente, conturi și eventuale date șterse.

În acest moment, cu toate datele telefoanelor, tabletelor, hard-disk-urilor, a stick-urilor și a altor dispozitive ale fostului candidat la președinție aflate la discreția anchetatorilor DIICOT, procurorii pot de acum, cu ajutorul analiștilor Direcției, să verifice toate mail-urile acestuia, să afle detalii despre persoanele cu care acesta s-a întâlnit sau a discutat, să afle în ce locații a fost Georgescu.

Totodată, anchetatorii mai pot afla și hărțile relaționale ale fostului candidat, pe baza încrucișării datelor extrase din aparatura electronică a lui Călin Georgescu cu alte date informatice, pot face comparații între mesageriile din conturile de pe platformele sociale ale fostului candidat și ale lui Rusen sau ale altor persoane vizate.

Clonele extrase pe serverele Direcției ar conține „fotografii, documente, înregistrări audio, sesiuni de mesaje, mailuri, apeluri telefonice" precum și „date din aplicații Signal, WhatsApp, cele native de tip SMS".