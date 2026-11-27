La șase ani de la moartea sa la vârsta de 18 ani, Pennsylvania, Maria Middleton este pe cale să fie canonizată de Biserica Catolică.

Conferința Episcopilor Catolici din SUA a votat recent pentru promovarea cauzei de beatificare și canonizare a Mariei Middleton în urma unei petiții depuse de Arhiepiscopul din Philadelphia, Nelson Perez. Petiția a evidențiat credința tinerei în timpul luptei sale cu o tumoare cerebrală inoperabilă, potrivit ABC News.

Părinții ei, Susan și Brian Middleton, au spus că încă încearcă să înțeleagă ce ar putea însemna această situație. „Trăim cumva într-un spațiu undeva între cer și pământ", a spus Brian Middleton.„Sfințenia este posibilă. Dumnezeu ne-a creat să fim sfinți", a spus Susan Middleton.

Maria Middleton s-a născut în 2002 și a crescut în comitatul Bucks. Îi plăcea să danseze, o asculta pe Taylor Swift, își iubea animalele de companie și îi plăcea să facă glume. Părinții ei au descris-o ca pe o adolescentă obișnuită a cărei credință și căutare a virtuții erau extraordinare.

„Citatul nostru preferat despre Maria: «...nu trebuie să fii ciudat ca să fii sfânt»", a spus Brian Middleton. „Era normală în toate privințele, dar avea o credință extraordinară și o căutare a virtuții." Maria Middleton a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală inoperabilă când avea 16 ani. „A fost devastator. A fost un coșmar. A fost o situație fără ieșire", a spus Susan Middleton.

Familia s-a îndreptat spre rugăciune, iar oameni din întreaga lume au început curând să se roage pentru Maria. În timp ce lupta cu cancerul, ea a reușit să facă o călătorie misionară în Uganda.

Middleton a murit în octombrie 2020. De atunci, oameni din întreaga lume i-au vizitat mormântul la Altarul Maicii Domnului din Czestochowa.

Părinții ei au descoperit și o colecție de scrieri ale ei care îi detaliază credința. „Eram curioși să știm ce a fost ultimul lucru pe care a putut să-l scrie fizic în timp ce ținea un pix și ne-a lăsat cu «Gândește-te la speranță»", a spus Susan Middleton. „Gândește-te la speranță" este acum titlul unei cărți despre Maria.

La bisericile din zonă au fost afișate anunțuri prin care persoanele care au informații despre Maria sunt rugate să se prezinte în timp ce se pregătește o anchetă oficială.

Promovarea cauzei lui Middleton este primul pas în procesul de canonizare. Vaticanul trebuie să aprobe procesul înainte ca scrierile ei să fie examinate. După aceea, două miracole ar trebui să i se atribuie. Dacă ar fi canonizată, Maria Middleton ar deveni al patrulea sfânt născut în America.

Carlo Acutis (1991-2006) a fost un adolescent italian pasionat de informatică și dedicat credinței catolice. A devenit cunoscut după ce și-a pus abilitățile digitale în slujba Bisericii prin crearea unei expoziții internaționale despre miracolele legate de religia catolică.

A murit de leucemie la doar 15 ani. A fost beatificat în 2020 la Assisi în urma vindecării inexplicabile a unui copil din Brazilia, iar în mai 2024 Papa Francisc a recunoscut al doilea miracol medical atribuit lui, deschizând astfel calea spre canonizare. A fost declarat sfânt în 7 septembrie 2025 de către Papa Leon al XIV-lea. E sărbătorit în calendarul catolic în data de 12 octombrie.