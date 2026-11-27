Mai precis, despre calificarea sa ca „practician și educator holistic experimentat, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică și terapii de echilibrare energetică” - așa cum se descrie pe propriul site, cristelageorgescu.ro?

Foarte transparentă în privința calificărilor obținute, doamna Georgescu prezintă în secțiunea „Despre mine”, sub titlul „Studii”, câteva certificate. Să le numim diplome ar fi, totuși, cam mult. M-am oprit doar la cele mai recente, presupus și cele mai valoroase: două certificate de la „International School of Regenerative Detoxification”.

„Detoxification Specialist”, obținut, cel mai probabil online, în martie 2019.

„Clinical Iridology and Regenerative Detoxification”, certificat obținut în octombrie 2019, chiar la sediul „școlii”.

La 19 octombrie doamna Georgescu zboară spre Florida, după cum povestește într-un „Scurt jurnal de călătorie”, postat tot pe propriul site, iar 6 zile mai târziu obține deja noua diplomă. Foarte greu trebuie să-i fost în cele 4-5 zile de curs, dar sunt convins că a dobândit cel puțin atâtea cunoștințe pe câte a dobândit ministrul Rogobete în timpul rezidențiatului. Oh.... wait!

Devenită între timp „International School of the Healing Arts (and Sciences, LLC)”, așa zisa „școală” este, de fapt, o societate cu răspundere limitată înregistrată în statul american Florida de un așa zis „doctor”, Robert Morse, un cetățean fără licență în științe medicale, nimic mai mult decât un alt naturopat cu dezordine în mansardă, care, între altele, susține că tumorile ar reprezenta acumulări de deșeuri acide și că organismul le-ar forma pentru a proteja organele, iar tratamentele convenționale, precum chimioterapia și radioterapia, ar fi responsabile pentru moartea pacienților cu cancer.

„Școala” sa oferă cursuri online de naturopatie, detoxifiere, alimentație naturistă, fitoterapie și iridologie. În fapt, o făbricuță on-line de bani, care nu este autorizată ca instituție de învățământ și care, de altfel, nici nu este preocupată de obținerea vreunei acreditări:

„Toate cursurile noastre oferă un certificat la absolvire, însă acestea nu sunt <acreditate> (și este puțin probabil să fie vreodată). Dr. Morse nu a fost niciodată interesat să își supună activitatea evaluării unui organism de acreditare, nicăieri în lume, deoarece MUNCA SA REPREZINTĂ ADEVĂRUL PUR, rezultat din peste 50 de ani de experiență clinică reală. Nu va face compromisuri în această privință pentru a fi pe placul ideilor sau percepțiilor altcuiva.” Pam-pam!

Costul total al „studiilor” doamnei Georgescu? Foarte exact nu știu, din pricina redenumirii „școlii” și a cursurilor oferite, dar - la zi - 5.000 de dolari. Plus cheltuielile. O nimica toată. Rezultatul studiilor? „ADEVĂRUL PUR”, care la Cristela Georgescu se rezumă astfel: „chimioterapia este sinonimă cu moartea, iar vaccinul nu întărește sistemul imunitar, ci îl slăbește”.

Răzvan Popa