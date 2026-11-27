Peste 9.200 de femei din Franța reclamă sângerări severe și pierderi de sarcină după expunerea la gazele lacrimogene ale poliției
Postat la: 27.11.2026 |
Peste 9.200 de femei și fete din Franța au relatat probleme de sănătate după ce au fost expuse la gazele lacrimogene folosite de poliție în timpul protestelor din octombrie. Printre simptomele raportate se numără sângerări abundente, dureri severe și tulburări menstruale.
Pe 17 octombrie, în timpul manifestațiilor de amploare din Franța, poliția a lansat aproximativ 22.000 de grenade lacrimogene. Cantitatea echivalează cu două grenade la fiecare trei secunde, raportată la zece ore de intervenție, scrie The Guardian. La începutul lunii noiembrie, tot mai multe participante la proteste au început să descrie simptome neobișnuite, apărute la scurt timp după expunere.
Printre ele se află Naïma Di Piero, o angajată a unei organizații caritabile, în vârstă de 46 de ani, care suferă de endometrioză. Femeia spune că, din cauza tratamentului hormonal, aproape nu mai avusese menstruație de trei ani. La două zile după participarea la protestul din 17 octombrie, au început însă sângerări puternice, care au durat zece zile. Au urmat cheaguri de sânge, crampe intense și dureri care îi afectează somnul. Di Piero afirmă că a început inclusiv să-și piardă părul.
Grupul feminist Lacrymos de Sang, înființat pentru a investiga posibilele efecte ale gazelor lacrimogene asupra sănătății reproductive, a strâns mărturiile a peste 9.200 de femei și adolescente care au declarat că au fost expuse. Dintre acestea, 94% au raportat simptome ginecologice.
Unele au descris sângerări care au continuat săptămâni întregi. Altele au avut crampe atât de puternice încât nu au mai putut merge la serviciu sau se deplasa normal. Două respondente au declarat că au fost internate cu anemie după pierderi importante de sânge.
Au existat și relatări despre sângerări apărute la persoane aflate la menopauză sau care urmau tratamente hormonale. Datele au fost colectate printr-un chestionar, de la persoane care au ales să își relateze experiențele. Prin urmare, procentul de 94% nu poate fi extrapolat la toate femeile expuse la gaze lacrimogene.
Dintre cele 47 de respondente însărcinate care au declarat că au fost expuse la gaze lacrimogene, 15 au raportat pierderea sarcinii. Alte 17 au descris contracții, dureri sau sângerări, iar două au avut nevoie de îngrijiri ginecologice de urgență. O femeie a povestit că a intrat într-un nor de gaze lacrimogene în timp ce își plimba câinele. Ulterior, a început să vomite și să sângereze puternic. Ea a declarat că și-a pierdut copilul în luna a șaptea de sarcină.
Mărturiile sunt grave, însă nu stabilesc că expunerea la gaze lacrimogene a provocat pierderile de sarcină. Pentru o asemenea concluzie sunt necesare investigații medicale și studii care să țină cont și de alte cauze posibile.
Substanța iritantă folosită frecvent în gazele lacrimogene este cunoscută sub denumirea CS. O mare parte dintre cercetările toxicologice asupra acesteia datează din anii 1980 și a fost realizată pe animale de laborator, în special masculi. Există puține studii dedicate posibilelor efecte asupra ciclului menstrual, iar cele disponibile nu au demonstrat o relație cauzală.
Medicul ginecolog Maha Eid, de la maternitatea Port-Royal din Paris, spune că a consultat paciente cu dureri menstruale severe și agravări ale endometriozei după proteste. Ea explică faptul că substanța CS poate activa anumiți receptori prezenți inclusiv în mucoasa uterină, în funcție de intensitatea și durata expunerii. Acest mecanism ar putea favoriza contracțiile uterine, dar riscul reproductiv nu a fost stabilit.
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat pe 2 noiembrie că studiile realizate de autorități în 2021 și 2022 nu au identificat dovezi privind riscuri specifice care să impună suspendarea utilizării gazelor lacrimogene. Documentele invocate nu au fost făcute publice.
Ministerul a mai susținut că stresul poate afecta ciclul menstrual și că posibilele efecte ale substanțelor rezultate din descompunerea gazului CS în organism nu sunt demonstrate științific. Cercetătorii contestă însă aplicarea concluziilor unor studii realizate pe adulți sănătoși la adolescente și copii, care au participat în număr mare la manifestațiile din Franța.
Solène Rougeux, cercetătoare în neuroendocrinologie implicată în analiza mărturiilor, spune că repetarea unor simptome similare după expuneri similare justifică investigații aprofundate. Colectivul Lacrymos de Sang cere evaluarea independentă a riscurilor și o abordare mai prudentă în utilizarea gazelor lacrimogene la manifestații.
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