"Fără finanțare rapidă, proiectele strategice depuse sub Legea materiilor prime critice riscă să rămână doar niște titulaturi pe hârtie - nu capacități industriale reale ale Uniunii Europene". Acesta a fost mesajul direct pe care l-a transmis astăzi europarlamentatul Dan Nica, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, vicepreședintelui executiv Stéphane Séjourné.

"Uniunea Europeană a stabilit deja lista celor 34 de materii prime critice și 16 materii prime strategice, indispensabile pentru baterii, microcipuri, energie curată, tehnologii avansate, apărare și manufactură. Industria europeană nu poate funcționa, nu poate inova și nu poate concura fără acces sigur la aceste resurse. România deține o parte importantă dintre aceste materiale, inclusiv grafit, magneziu și cupru - elemente cheie pentru autonomia industrială a UE. Salrom a depus deja proiectul strategic de la Baia de Fier, o investiție de aproximativ 250 milioane euro, care creează în România o capacitate complet integrată pentru producția de grafit battery-grade - de la micronizare și sferoidizare, până la purificare, coating cu carbon și trasabilitate digitală.

Un proiect construit exact pentru lanțurile valorice ale bateriilor europene. Industria europeană are nevoie de aceste materiale astăzi, nu peste 5 ani. De aceea, am subliniat că Banca Europeană de Investiții trebuie să accelereze urgent finanțarea acestor proiecte strategice. Dacă finanțarea întârzie, atunci:

- pierdem oportunități industriale,

- pierdem investiții,

- pierdem autonomie tehnologică,

- iar industria europeană rămâne dependentă de importurile de materii prime.

România este pregătită să contribuie decisiv la securitatea materiilor prime în Europa. Acum este momentul ca Uniunea să facă pasul decisiv și să susțină rapid aceste proiecte - altfel riscăm să ratăm o șansă unică pentru autonomia industrială a Europei.", a mai transmis Nica.