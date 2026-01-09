Negocieri intense pentru șefia serviciilor de informații. Ce nume sunt vehiculate

Discuțiile privind viitoarele conduceri ale SRI și SIE continuă, partidele din coaliția de guvernare și președintele Nicușor Dan încercând să se pună de acord pe această temă. După ce o variantă agreată de șeful statului pentru SRI, respectiv avocatul Gabriel Zbârcea, a fost respinsă, acum mai multe nume sunt vehiculate ca posibili viitori șefi.

Astfel, pentru SRI, ar exista varianta numirii lui Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, sau a lui Mircea Abrudan, președintele Senatului. Cei doi sunt susținuți de PNL. Pe de altă parte, pentru șefia Serviciului de Informații Externe, sunt vehiculate din partea PSD cel puțin trei nume - Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea.

Favorit ar fi în continuare consilierul prezidențial Marius Lazurcă. Varianta Gabriel Zbârcea a picat din cauza simpatiilor sale neo-legionare. PSD, dar și PNL, au refuzat din start propunerile avansate de Nicușor Dan, iar ulterior, liderul social democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre refuzarea unor „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR".

Președintele va numi șefi conveniți cu toate partidele din coaliție. E de așteptat ca numirea pentru șefia SRI să fie susținută de PNL, iar SIE să rămână unui candidat agreat de PSD. Nicușor Dan are ca priorități să securizeze șefia SRI. Șeful statului e constrâns de aritmetica parlamentară să agreeze cu PSD orice numire, dat fiind că este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari.