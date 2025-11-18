Călin Georgescu, ironie pentru Nicușor Dan: Eu am scufundat Titanicul! Se apropie un uragan dezlănțuit, începe despăducherea
Postat la: 18.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Călin Georgescu a ieșit marți din sediul Poliției Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar, și a făcut o nouă serie de declarații, cu atacuri directe la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și cu referiri ironice la propriul dosar.
Acesta a afirmat că „și el (.r. Nicușor Dan) face parte din categoria păduchilor cu explicație. Șobolanii sunt în spatele lui, când ești sluga slugilor se cheamă că e cea mai jalnică sclavie". A continuat și cu o referire la biografia sa. „Aș vrea să-i ajut pe cei care mă caută la biografie, ca să nu muncească foarte mult. Să treacă acolo în catastif că scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit și în acei bani am putut să mă întrețin la Viena. Fără umor se alege praful de tragedie."
Ulterior, Georgescu a criticat faptul că Nicușor Dan a fost prezent la un post de televiziune, susținând că acesta „nu și-a făcut timp față de poporul osândit, sărăcit, îngrijorat". „Să vii la un post de televiziune și să nu-ți faci timp față de popor, de la morții suspecți de la spitalul Pantelimon, de la copiii care mor la Iași, de la milioanele de români care trăiesc în afara granițelor, de la facturi, de la tot. Tu să ai timp de așa ceva și să mai și vorbești anticonstituțional... băiatul ăsta a făcut sistemul de râs. Adică sistemul care l-a numit, el l-a făcut de râs."
Georgescu a mulțumit apoi susținătorilor prezenți la fiecare termen: „Eu rămân alături de poporul român, de cei săraci, de cei nedreptățiți, de cei umiliți. Mare este numele Sfintei Treimi, pentru că numai Dumnezeu va face dreptate. Ei spun că știu despre alegeri, nu știu nimic sau mint în continuare. Adevărul așteaptă. Noi știm cum s-au furat alegerile, știm cine este implicat, și când va veni momentul se vor trezi cu acest adevăr pe masă." Acesta a mai spus că dacă președintele României „vorbește la România TV înseamnă că îi este teamă. Da, are de ce să se teamă", adăugând: „eu sunt judecat de judecători, dar cea mai dură și cruntă judecată va fi a poporului român".
A continuat cu o critică la adresa clasei politice, pe care a numit-o „păduchii din politica românească", acuzând-o de risipirea a „peste 200 de miliarde de euro care nu se găsesc în educație, în sănătate, în apărare". „Au venit în fața poporului român și au spus: uite țara, suntem săraci, voi trebuie să plătiți ce-am furat noi. Și eu am un singur cuvânt pentru această nemernicie: despăducherea."
Acesta a afirmat că „revoluția integrității, revoluția demnității umane, revoluția caracterelor va începe foarte curând în România. Se apropie un uragan dezlănțuit care va șterge nemernicia din acești 35 de ani." În aceeași linie, a spus că „adevărații patrioți rămân uniți până la capăt, nu negociază principii și nu se vând pe doi arginți". Reamintim că, recent, președintele Nicușor Dan a declarat în timpul interviului de la România TV: "Eu am multe documente, inclusiv biografia lui Georgescu."
