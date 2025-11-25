Este posibilă o răzgândire a lui Călin Georgescu în favoarea Ancăi Alexandrescu? Strategia surpriză cu care suveraniștii pot forța alegerile pentru Primăria București

Efortul suveraniștilor pentru câștigarea alegerilor de la Capitală în acest an a început cu un prim obstacol. În contextul în care AUR nu era încă decis dacă o va susține sau nu pe Anca Alexandrescu în această competiție, fostul candidat independent Călin Georgescu a catalogat alegerile de la București ca fiind „ilegitime" și „o farsă", îndemnând practic la boicotarea votului din partea alegătorilor care îl susțin.

În plus, frontul extremist părea divizat. Influencerul Makaveli candida inițial singur, fiind cotat cu câteva procente în sondaje, iar POT intra în cursă cu actorul George Burcea. Între timp, situația s-a mai reglat în favoarea AUR, Makaveli anunțând că se retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu. Contribuția lui Makaveli la procentele Ancăi Alexandrescu este incertă, în contextul în care acesta se afla în zona marjei de eroare, însă AUR și candidata lor pot recurge la o strategie care le-ar putea mobiliza electoratul și poate și pe câțiva indeciși.

Organizarea alegerilor pe data de 7 decembrie poate fi în avantajul suveraniștilor, dacă se vor lega de anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 2024 și pot îndemna la o „revanșă". Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate de către Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, iar turul doi ar fi trebuit să se desfășoare pe 8, iar AUR ar putea capitaliza pe această nemulțumire a alegătorilor, care de altfel a și dus la creșterea în procente a suveraniștilor în ultimul an.

În plus, o posibilă răzgândire a lui Călin Georgescu, care s-ar putea decide să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primărie, ar putea fi un ajutor nesperat pentru tabăra suveranistă. În ceea ce privește o posibilă răzgândire a lui Georgescu, orice este posibil având în vedere că a trecut din rezervă la atac.

Numai că există un risc, pentru că Anca Alexandrescu este candidata lui Simion și a susținut-o Simion. Pentru ca Georgescu să-și reconstruiască sprijinul electoral la nivelul de anul trecut este imposibil, mai ales in Bucuresti. Motivul pentru care Georgescu a ieșit din starea de „rezervă" este acela că încearcă să recupereze radicalii de extremă dreaptă, cei care nu au votat Simion pe 24 noiembrie pentru că era „prea moale".

AUR va folosi inevitabil retorica anulării alegerilor de anul trecut, în contextul în care scrutinul pentru Primăria Capitalei are loc la o zi după decizia de anulare dată anul trecut de CCR și cu o zi înainte de turul doi anulat.

Campania electorală pentru alegerile parțiale de la Primăria București a început sâmbătă, 22 noiembrie și va dura până pe 6 decembrie, cu o zi înainte de alegeri. În competiția pentru Primăria Municipiului București au rămas 17 candidați, după ce 3 candidaturi au fost respinse, iar influencerul Alexandru Zidaru s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu.