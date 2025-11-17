Nicușor Dan: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la Apărare ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie" VIDEO

Presedintele Nicușor Dan a facut o declaratie televizata care a lasat cu gura cascata multa lume. prin simplitate si adevar: "Luăm bani de la sănătate și educație ca să-i ducem la apărare... ca să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții. Teoretic e stupid, dar trebuie."

Gura păcătosului, adevăr grăieşte, căci se intelege in clar: banii tăiați de la spitale și școli sunt mutați la apărare, iar de acolo o parte pleacă în ajutoare militare pentru Ucraina. Asta e realitatea despre care tot vorbeam pe la colţuri. Acu' e oficială. Austeritate la români contra sprijin militar în Ucraina. Și președintele îți spune că „e stupid", dar o face oricum. Pentru că "trebuie"... Cu alte cuvinte "pentru ca a primit ordin, iar ordinul nu se discută, ci se execută".