Bărbații care au lăsat-o pe Șoșoacă pentru Anca Alexandrescu! Luis Lazarus și Makaveli au părăsit-o pe șefa SOS

În cursul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, Anca Alexandrescu și-a continuat periplul prin București ca parte a campaniei sale electorale. De această dată, candidata susținută de AUR a ales să meargă în Târgul Vitan, unde a fost întâmpinată cu muzică și voie bună de susținătorii ei. Ea a fost însoțită de influencerul Makaveli și de europarlamentarul Luis Lazarus.

Campania electorală pentru alegerile de la Primăria Capitalei este în toi, astfel că fiecare dintre candidați încearcă să atragă un număr cât mai mare de susținători din rândul bucureștenilor. În acest context, ieșirile pe străzile din Capitală au devenit o obișnuință pentru cei mai mulți dintre candidați.

Duminică, Anca Alexandrescu a mers în Târgul Vitan pentru a discuta cu bucureștenii de rând. Candidata susținută de AUR a fost însoțită de influencerul Makaveli și europarlamentarul Luis Lazarus. Aceasta a fost întâmpinată cu muzică și voie bună, astfel că s-a prins imediat într-o horă alături de Makaveli şi de susţinătorii adunaţi la fața locului.

La scurt timp, Luis Lazarus, preşedintele celei mai noi formaţiuni politice înfiinţate-PDF(Partidul Dreptate şi Frăţie), a postat pe rețelele de socializare o filmare care imortaliza momentul. Totodată, acesta a transmis un mesaj sugestiv: „Câştigăm sau ce facem aici?".

„Te iubesc, să moară mama, te iubesc de mor/Te iubesc aşa cum eşti/Se blochează toată strada numai dacă te apleci/Te iubesc, să moară tata/ Te iubesc cu mare foc/Ai de toate, eşti dotată, dar nu ai avut noroc!", răzbătea din nişte difuzoare din apropiere, în timp ce camndidata AUR dansa alături de oamenii strânși la fața locului.

În cadrul unui interviu acordat recent, Claudiu Târziu, fondatorul Acțiunii Conservatoare și fost lider AUR, a criticat dur legăturile dintre o parte a scenei suveraniste şi mass-media, exprimându-se direct despre jurnalista şi candidatul propus în Capitală, Anca Alexandrescu. Mai mult, Târziu a subliniat că traseul profesional al acesteia este legat de PSD şi de un interes comercial, invocând şi date apărute în anchete jurnalistice privind plăţi între AUR şi postul Realitatea Plus.

„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul? Anca Alexandrescu și-a făcut cariera în siajul PSD și apoi a gonit pe acest segment care este la modă, suveranismul. Toată această orientare s-a făcut și cu interes mercantil, după cum arată banii vărsați de AUR în Realitatea TV", a declarat Claudiu Târziu pentru Ştiri pe Surse.

Investigația site-ului Snoop arată că AUR ar fi plătit 450.000 de euro pentru o singură ediţie a emisiunii realizate de Anca Alexandrescu la postul TV Realitatea Plus. Autoritatea Electorală Permanentă a formulat o plângere penală pe motiv că, în opinia AEP, AUR ar fi plătit pentru publicitate pe care nu a primit-o conform contractului cu Realitatea Plus.

În campania pentru funcția de primar susținută de George Simion în primăvara lui 2024, AUR ar fi achitat în total 5 milioane de euro către Realitatea Plus. AEP susţine că doar 1,5 milioane au reprezentat prestaţii efectiv realizate şi că aproximativ 3,5 milioane au fost facturate fără a se livra publicitatea promisă.